​Demolieron un punto de venta de drogas en Neuquén capital ​

El domicilio había sido clausurado en octubre de 2025 porque se comercializaban estupefacientes. Es la quinta construcción que se demuele desde que el gobierno provincial adhirió a la desfederalización.

Se llevó adelante la demolición de una construcción ubicada en Bahía Blanca 555 de la ciudad de Neuquén, que estaba clausurada por haber sido identificada como un punto de comercialización de drogas. La actividad contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y forma parte de las políticas provinciales de combate del narcotráfico.

El inmueble se encontraba clausurado desde el 9 de octubre de 2025, luego de haber sido allanado durante un megaoperativo impulsado por la Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal (MPF). En ese procedimiento, que incluyó un total de 11 allanamientos simultáneos, se buscó desarticular un mercado abierto de drogas que operaba y ejercía violencia en ese sector.

Durante el operativo realizado en ese domicilio en particular, las fuerzas de seguridad incautaron 50 gramos de clorhidrato de cocaína, 17 gramos de cogollos de cannabis sativa, una suma de 263.000 pesos en efectivo y una balanza utilizada para el fraccionamiento de sustancias. Asimismo, se procedió a la detención de dos hermanos de 22 años y su madre, de 48.

Tras la demolición, Figueroa destacó que para el combate del tráfico de drogas en la provincia existe un trabajo conjunto entre “los distintos poderes del Estado, los municipios, la Justicia y también los vecinos”. “Se ha hecho una red muy importante para combatir esto, que lo estamos haciendo con mucha decisión”, remarcó.

“Viene trabajando muy bien la Justicia y, por supuesto, estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo nuestra Policía del Neuquén”, indicó y sostuvo que “no se puede lograr sin una policía dedicada, trabajadora, honesta y enfocada en resolver los problemas ciudadanos. Nuestra policía, en todo este trabajo, tiene un rol fundamental, y lo ha desarrollado con mucho profesionalismo y muchísimo compromiso”.

“Vamos a estar en todos los lugares de la provincia donde haya que estar combatiendo con quienes les destruyen la vida a nuestros chicos”, aseguró el gobernador.

Destacó el impacto que tiene la lucha contra el tráfico de drogas y la demolición de los puntos de venta en la disminución de los índices delictivos y remarcó que “se han recuperado lugares públicos”. “Las plazas son para que los chicos vayan a jugar, los abuelos puedan compartir y la familia pueda vivir un momento diferente. Ya no están copadas por estos delincuentes y vamos a continuar trabajando, porque sabemos que tenemos muchísimo trabajo que realizar”, agregó.

Comentó que la semana pasada se expuso en el Congreso de la Nación todo el trabajo que se viene realizando en Neuquén para combatir el tráfico de estupefacientes y recordó que este viernes “también se ha realizado un operativo muy importante en Chos Malal, donde se ha secuestrado muchísima droga”.

“Fue destacada la presencia del fiscal Gerez en la intervención en el Congreso”, dijo Figueroa y explicó que llamó la atención “de qué manera se han modificado los índices delictivos a partir de que la provincia ha tomado la decisión de asumir este compromiso”.

El gobernador expresó que “es fundamental que los funcionarios públicos, como lo hemos hecho con Mariano (Gaido, el intendente de Neuquén), nos sometamos a todos los exámenes toxicológicos pertinentes”.

“La sociedad nos está mirando de qué manera conducimos y estamos lejos de la droga”, aseveró y consideró que es importante porque “si no la política empieza a proteger a quienes le venden droga a la política”. “Nosotros estamos dando señales claras de que esto lo estamos haciendo en serio”, finalizó.

Por su parte, el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Gerez señaló que la demolición del “icónico” punto de venta fue posible por la desfederalización a la que adhirió la provincia. “El gobernador tomó la decisión de que la provincia se hiciera cargo de la competencia en materia de investigación de drogas”, indicó.

Recordó que en octubre del año pasado “hicimos una intervención en un mercado abierto de drogas”, que incluyó un procedimiento en la construcción que se demolió hoy. “Se allanó el lugar, se secuestró gran cantidad de drogas, se clausuró la propiedad y en dos meses, ya en el mes de diciembre, estaban las personas que estaban vendiendo ya condenadas”, destacó.

“Es muy importante inactivar el punto de venta, es decir, que esto no siga funcionando como una casa de drogas”, dijo Gerez y aseguró que bajó el delito en la zona desde que se clausuró el domicilio. “Es la quinta propiedad que se derriba en la provincia, y esto también es una señal de que vamos por más”, concluyó.

También estuvieron presentes el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna y el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, entre otros.