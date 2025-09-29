​Demolieron un “aguantadero” narco en Plaza Huincul ​

Se trata del cuarto domicilio vinculado a la venta de estupefacientes derribado por la Policía en la provincia. La estrategia integral contra el delito en general y el microtráfico en particular, contempla operativos simultáneos en distintas localidades.

Este lunes se concretó la demolición del cuarto “aguantadero” narco, esta vez en la ciudad de Plaza Huincul. Las acciones responden al Plan Integral de Seguridad que lleva adelante la provincia del Neuquén y que lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo.

La acción se realizó en el domicilio ubicado en Lote 4 del Barrio Otaño, donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes que había sido clausurado por la justicia.

Del acto participaron el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, el fiscal general José Gerez, y el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, quienes destacaron el trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía.

La medida se suma al operativo provincial desplegado el pasado sábado en 14 puntos del territorio neuquino, donde se realizaron controles preventivos en rutas, accesos y zonas urbanas. Dichos dispositivos incluyeron identificación de personas, control vehicular y tareas de prevención de delitos vinculados a la Ley Nacional 23.737 y la Ley Provincial 3488.

“Cada kiosco que se demuele es un mensaje claro: no hay lugar para el narcotráfico en nuestros barrios. Estas acciones, sumadas a los operativos en toda la provincia, muestran una decisión política firme de enfrentar al narcotráfico en todos sus niveles”, afirmó el ministro Nicolini.

También subrayó que “la desfederalización del narcomenudeo nos permite actuar de manera rápida y efectiva, evitando que los kioscos de drogas sigan operando en los barrios y devolviendo seguridad a la comunidad”.

La estrategia integral contempla operativos simultáneos en distintas localidades, demoliciones de aguantaderos narcos y presencia territorial del Estado, con el objetivo de desalentar la instalación de puntos de venta de drogas y recuperar espacios para la comunidad.