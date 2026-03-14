​Defensa Civil advirtió sobre intensas lluvias y ráfagas de viento ​

Informaron que el fenómeno se extenderá desde este sábado hasta el martes e incluye ráfagas de 100 kilómetros por hora en la zona cordillerana. Pidieron a los habitantes extremar los cuidados en las rutas.

La provincia del Neuquén registró el ingreso de una masa de aire húmedo y frío que afectará gran parte del territorio desde este sábado hasta el próximo martes 17 inclusive. El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, detalló que este sistema frontal generará precipitaciones persistentes y fuertes ráfagas de viento en diversas regiones.

“Estamos ante un sistema que provocará periodos ventosos de 50 a 60 kilómetros, con ráfagas que pueden oscilar entre los 90 y 100 kilómetros en la zona cordillerana”, señaló el funcionario, quien agregó que estas condiciones climáticas podrían incluso superar esos valores de forma puntual. La alerta vigente abarca el sector cordillerano de las zonas sur, centro y norte, incluyendo las regiones de la Comarca, del Pehuén y del Limay.

En el contexto de estas condiciones adversas, el organismo provincial advirtió sobre posibles complicaciones en la transitabilidad por la caída de material, rocas o árboles sobre las calzadas. “Solicitamos la máxima precaución y, de ser posible, suspender cualquier tipo de recorrido por las rutas de la provincia”, subrayó Cruz, e instó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Respecto a las zonas de valles y mesetas, que incluyen a Cutral Co, Rincón de los Sauces, Añelo y la región de la Confluencia, se prevé un aumento de la nubosidad, lloviznas y vientos que promediarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora.

Cruz explicó que los periodos de mayor intensidad del temporal se esperan para el domingo, especialmente en el centro y norte cordillerano. Asimismo, aseguró que todas las instituciones de protección iudadana y autoridades locales ya cuentan con la información técnica necesaria para la toma de decisiones y la eventual suspensión de actividades si el clima lo requiere.