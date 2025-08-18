​Decomisaron 200 kilos de carne sin condiciones sanitarias ​

El operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre el Cippa, la Policía provincial y autoridades municipales. El decomiso se suma a otro realizado la semana pasada en Senillosa.

Cerca de 200 kilos de carne que eran transportadas sin las condiciones sanitaras correspondientes, fueron secuestrados durante un operativo realizado en forma conjunta por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) -dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria-, la Policía provincial, el Senasa, y el área de Bromatología, Comercio y Tránsito municipal de Centenario.

El operativo tuvo en calle Ingeniero Luis Alonso de esa ciudad, cuando se detectó un vehículo que transportaba cortes de carne con hueso, sin hueso y chacinados que no cumplían con las condiciones sanitarias obligatorias.

Al momento de la fiscalización, los agentes constataron la pérdida de la cadena de frío mediante la toma de temperatura y verificaron que la carga no contaba con amparo sanitario, documentación indispensable para garantizar su circulación y comercialización.

Andrés Piotti López, gerente de Cippa, explicó que “constatamos pérdida de la cadena de frío y la falta de amparo sanitario, dos condiciones que ponen en riesgo la inocuidad del producto. Por eso la intervención y decomiso son medidas necesarias para prevenir consecuencias en la salud pública”.

En este sentido, subrayó el trabajo articulado entre organismos y la decisión del gobierno provincial de fortalecer los controles y enfatizó que “estos operativos, que el Gobierno de Neuquén lleva adelante a través del CIPPA, son posibles gracias a la tarea conjunta con Senasa, las áreas municipales y la Policía del Neuquén. Vamos a continuar con los controles en distintos puntos de la provincia para garantizar la trazabilidad de los alimentos y proteger a los consumidores”.

Además, el procedimiento incluyó controles destinados a detectar productos frutihortícolas de origen prohibido o con restricciones sanitarias, los cuales no pueden comercializarse en la provincia por representar un riesgo para la salud de la población.

Cabe recordar que el pasado jueves se habían decomisado 890 kilos de carne en Senillosa. La misma no contaba con documentación sanitaria ni con habilitación para el transporte de sustancias alimenticias.