​Decomisaron 197 truchas y se labraron 90 actas de infracción durante el fin de semana largo ​

Desde la dirección de Fauna se realizaron operativos de control en toda la provincia. Las principales faltas tuvieron que ver con pesca sin permiso y fogones en lugares prohibidos, entre otras.

Durante el fin de semana largo, las distintas regionales del Cuerpo de Guardafaunas desplegaron operativos de control y fiscalización en rutas, espejos de agua, zonas de pesca y áreas recreativas de toda la provincia, con una importante presencia de visitantes. En este sentido, la dirección provincial de Fauna informó que en toda la provincia se labraron un total de 90 actas de infracción, 197 truchas y dos piches decomisados.

Las infracciones más frecuentes fueron por pesca sin permiso, trolling sin permiso adicional, pesca en zonas no habilitadas, uso de carnada viva, fogones en lugares prohibidos y pesca con más de un equipo o fuera de horario.

Detalle de los operativos

En la Región del Pehuén se realizaron recorridos en cursos y espejos de agua, respondiendo además a avisos por fogones en sectores no habilitados. El domingo y lunes se desarrollaron controles de ruta en Loncopué, Las Lajas y Aluminé, sobre las rutas 21, 46 y 242, junto con Policía del Neuquén y Brigada Rural Aluminé.

En dicho operativo se realizaron cuatro actas de infracción, se decomisaron 21 truchas, dos piches, y se incautaron cañas y tarros de pesca.

En lo que respecta a la Región Alto Neuquén, guardafaunas de Las Ovejas, Varvarco, El Cholar, Tricao Malal, Chos Malal y Andacollo realizaron controles en ríos y lagunas, además de operativos sobre las rutas 41, 43, 6 y 57.

En esta oportunidad se realizaron 16 actas de infracción -13 correspondientes al Departamento Minas-. Fueron siete por uso de fuego en lugares no permitidos y nueve por infracciones a la Ley 2539 de pesca. Los operativos se realizaron con apoyo de Gendarmería Nacional y Brigada Rural.

En la Región del Limay se desarrollaron controles en rutas y zonas de pesca, siendo especialmente efectivos en Piedra del Águila y Picún Leufú. Se labraron 56 actas de infracción, se secuestraron 122 truchas y se incautó una red, producto de una denuncia. Las faltas incluyeron pesca sin permiso, trolling sin permiso adicional, uso de carnada viva, pesca a menos de 500 metros de represas y extracción en zonas no habilitadas.

En la Región de los Lagos del Sur, guardafaunas de San Martín de los Andes, Traful y Lácar realizaron intensos recorridos en Collón Curá, Embalse Piedra (zonas 1 y 2), Alicurá, Bahía Valentina y Malihuaca, extendiéndose hasta primeras horas del día. Se labraron 14 actas de infracción, se decomisaron 54 truchas, y se incautaron 6 cañas y 20 tarros.

Se trabajó también en prevención de fogones y manejo de residuos. El domingo se apagaron nueve fogones en la zona del Lago Lolog.

Se sugiere a la población respetar las normativas vigentes y denunciar irregularidades o infracciones, promoviendo una colaboración activa para la conservación del entorno natural. Estos operativos refuerzan el compromiso de la provincia del Neuquén con la conservación de la biodiversidad y la protección de sus ecosistemas, buscando garantizar que residentes y visitantes disfruten de manera responsable y en armonía con el medio ambiente.