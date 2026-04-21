​Crece el RIdE en Neuquén: más de 400 empresas ya se registraron ​

En apenas un mes, el Registro Informático de Empleadores marca un antes y un después en la forma de gestionar el trabajo en Neuquén.

Con 417 firmas registradas desde su lanzamiento, la herramienta se consolida como un paso firme hacia un sistema laboral más ágil, moderno y transparente, donde cada vez más empresas eligen hacer las cosas bien.

Impulsado por el Gobierno provincial como parte de la Ley 3468, el RIdE llegó para simplificar lo que antes era burocrático: ahora todo se hace de forma cien por ciento digital, sin filas ni traslados, permitiendo a las empresas registrar su personal, presentar documentación y gestionar trámites desde cualquier lugar.

“El número habla por sí solo: hay un sector privado que quiere crecer en regla y ser parte de una provincia que avanza”, destacó el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, quien además remarcó el rol del Estado en acompañar ese proceso con herramientas concretas.

Pero el RIdE no es sólo un registro: es la llave de acceso a oportunidades. Estar inscripto permite a las empresas participar de programas estratégicos como Compre Neuquino, Emplea Neuquén y la Ley Kimun, además de ser requisito para quienes quieran ser proveedores del Estado.

Además, incorpora un portal para entidades sindicales que agiliza gestiones, centraliza reclamos y moderniza los procesos de conciliación.

A partir de la publicación del Boletín Oficial con fecha del 17 de abril de 2026, se dispuso la obligatoriedad de inscripción en el RIdE para todas las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades en la provincia y se encuentren alcanzadas por la Ley 3468.

En este sentido, la provincia de Neuquén acelera hacia un modelo de gestión sin papel, con más control, más formalidad y más oportunidades.