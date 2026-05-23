​Coyuco-Cochico celebró su aniversario con entrega de viviendas e inauguración de obras ​

“Cuando el gobernador señala que no vinimos para que todo siga igual y vemos que eso se va dando, es algo muy importante”, expresó durante el acto aniversario el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini y el presidente de la comisión de fomento de Coyuco-Cochico, Leonardo Grandón, encabezaron los actos por el 27° aniversario de la localidad. Durante la jornada se entregaron dos viviendas a familias de la comunidad y quedaron inaugurados los juegos infantiles de la plaza y el nuevo cartel de ingreso.

Durante el acto, Nicolini destacó el avance de las políticas públicas impulsadas por el gobierno provincial. “Cuando uno ve que se cumplen las cosas, que se cumplen las realidades que se han prometido, realmente emociona. Cuando el gobernador señala que no vinimos para que todo siga igual y vemos que eso se va dando, es algo muy importante”, expresó.

El funcionario remarcó además las inversiones que se desarrollan en el Norte de la provincia. “Ayer el gobernador Rolando Figueroa, en el aniversario de Las Ovejas, hacía referencia a lo postergado que había estado el Norte neuquino durante décadas”, sostuvo. Destacó la concreción de obras y afirmó que se trata de “una deuda histórica que hoy un gobernador del Norte está saldando”.

Nicolini también puso en valor que muchos integrantes del gabinete provincial son oriundos del Norte neuquino y trabajan “con fortaleza y compromiso” para transformar la realidad de las localidades más alejadas.

En otro tramo de su discurso, destacó el avance de obras y proyectos para la comunidad. “Cuando venía transitando la ruta para llegar hasta aquí vimos pasar los camiones que traían las estructuras para el SUM”, relató y agregó: “Es conmovedor ver cómo evoluciona y cómo va mejorando una comunidad”. La obra del gimnasio deportivo, que tendrá una superficie superior a los 1.100 metros cuadrados y demandará una inversión estimada de 4.500 millones de pesos, tiene un avance que ronda el 10 por ciento.

El ministro resaltó además la importancia de garantizar igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la provincia, sin importar el lugar donde vivan. “No tiene que haber privilegios por cantidad de habitantes, por cercanía o por facilidad de accesos. Todas las localidades y todos los pueblos de nuestra provincia tienen los mismos derechos y deben tener la misma calidad de vida”, afirmó y expresó: “Eso es igualar para que todos podamos tener la misma línea de partida”.

Asimismo, remarcó el rol del Estado en las pequeñas comunidades del interior. “En lugares como Coyuco-Cochico se nota la presencia del Estado”, señaló y se preguntó: “¿Qué sería de estos lugares si el Estado mirara para otro lado? ¿Qué sería si los chicos no pudieran estudiar o progresar? Estaríamos abandonados y eso no es lo que propone el gobierno provincial”.

En relación con las políticas impulsadas por la gestión provincial, Nicolini destacó programas como las becas Gregorio Álvarez y las ayudas para estudiantes del interior. Según indicó, estas herramientas permiten que jóvenes de distintas localidades puedan continuar sus estudios y proyectar un futuro profesional.

“El modelo neuquino del gobernador Rolando Figueroa propugna que todos tengamos las mismas capacidades y las mismas posibilidades, sin distinción de lugares”, sostuvo el ministro y además reafirmó el compromiso del gabinete provincial con el desarrollo de las comunidades.

Sobre el cierre de su mensaje, Nicolini transmitió el saludo del gobernador a la comunidad y ratificó el acompañamiento del gobierno provincial. “Vamos a seguir trabajando para que Coyuco-Cochico mejore, crezca y sea un lugar donde las personas tengan cada día mejores condiciones de vida y mejor calidad de servicios”, concluyó.

Por su parte, Grandón destacó el acompañamiento del gobierno provincial para concretar obras y acciones en la comunidad. Remarcó el avance de la construcción del nuevo gimnasio y señaló: “Hoy podemos mencionar con orgullo el inicio de la construcción del tan anhelado SUM o gimnasio, que vemos que está avanzando”.

También repasó acciones vinculadas a educación y destacó que este año se concretó la pintura integral de las escuelas 310 y 210. Además, indicó que todos los estudiantes que cumplieron con los requisitos accedieron a las becas Gregorio Álvarez y valoró el acompañamiento económico a jóvenes que estudian fuera de la localidad mediante ayudas para alquileres.

En relación con las viviendas, destacó que se construyeron como obra delegada y con trabajadores de la localidad. “Hoy tenemos el orgullo de tener este beneficio en las localidades pequeñas, que la mano de obra pueda ser local”, afirmó y detalló que durante la gestión se concretaron nueve ampliaciones de viviendas y siete baños instalados en sectores urbanos y rurales. “Son señales claras de que, cuando se trabaja en conjunto, con compromiso y decisión, los sueños de las comunidades se pueden hacer realidad”, expresó.

Grandón señaló que se avanzó en la incorporación de una nueva moto destinada al trabajo rural de los agentes sanitarios y valoró la inauguración del nuevo cartel de ingreso y de la plaza con juegos infantiles para la comunidad. Finalmente, convocó a continuar “trabajando unidos y construyendo un futuro mejor para este lugar”.

También participaron de las actividades elsecretario del Interior, Gustavo Coatz; el delegado de la región Alto Neuquén, Néstor Fuentes; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; el presidente de la dirección provincial de Vialidad, José Dutsch; y el diputado provincial Gabriel Álamo; entre otros.