​Corte de energía programado afecta servicio de agua potable en Junín de los Andes ​

Se realizarán las maniobras necesarias para garantizar el suministro en horas de la noche para que los vecinos puedan llenar sus tanques domiciliarios.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente de ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, informa que este martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de abril, el servicio de agua potable estará afectado por un corte de energía lleva a cabo el EPEN en algunos sectores de Junín de los Andes.

Esta situación impacta directamente sobre los sistemas de bombeo que tiene el EPAS en la localidad, que, si bien dispone de grupos electrógenos en algunos establecimientos, debido a la potencia de los equipos es difícil independizarse del sistema eléctrico durante ese lapso de tiempo.

Si bien el corte dispuesto por el EPEN se realizará de 13 a 18, el sistema de agua potable que funciona en forma hidráulica estará más tiempo afectado, hasta tanto se recuperen la presión en las redes y los reservorios de agua.

Se verán alcanzados los barrios Jardines de Chimehuín, 101 Viviendas, Los Lupines, Nehuen Che, Lanín, Barrio Provincial, Loteo América y Primeros Pobladores en la zona de Avenida Namuncurá.

Hasta tanto esta situación se normalice, se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua, cuidando las reservas de sus tanques domiciliarios y priorizando el agua para higiene y consumo humano. Ante cualquier inconveniente se recomienda comunicarse con el teléfono de reclamos del EPAS: 0800-2224827.