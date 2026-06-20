​Coordinaron un operativo de seguridad vial en el sur de la provincia por alerta meteorológica ​

Vialidad Provincial dispuso personal y maquinaria en puntos estratégicos. Recomiendan evitar viajes nocturnos y es obligatorio portar cadenas por probabilidad de lluvias y nevadas.

La Dirección Provincial de Vialidad, a través de su Distrito IV de Conservación, informó a la comunidad que se encuentra coordinada y operativa la logística de seguridad para este fin de semana en toda la zona sur de la provincia, con el objetivo prioritario de asegurar la transitabilidad y resguardar la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, se prevé un desmejoramiento de las condiciones del tiempo con probabilidad de lluvias y nevadas en las zonas altas, acompañado de un marcado descenso de la temperatura. Estas condiciones meteorológicas pueden afectar severamente el estado de los caminos, generando presencia de hielo sobre la calzada y episodios de baja visibilidad.

Ante esta situación, se emitieron recomendaciones esenciales para los conductores. En primer lugar, se solicita suspender el tránsito nocturno, momento en que se intensifican las heladas y se reduce la visibilidad. Además, es obligatorio portar cadenas de nieve en el vehículo antes de emprender viaje hacia los corredores cordilleranos. También se requiere interiorizarse de forma previa sobre las contingencias de los caminos visitando la página web oficial de Vialidad Provincial o comunicándose directamente con el Centro de Atención al Usuario (2942 572138).

Para dar respuesta inmediata a las inclemencias climáticas, el Distrito IV dispuso la distribución de personal y equipos viales pesados en puntos claves de la región, garantizando cobertura permanente en el acceso al cerro Chapelco y en las rutas provinciales 48, 61, 62 y 63.

Asimismo, se comunicó que en aquellos tramos viales que se encuentran actualmente concesionados a empresas constructoras por la ejecución de obras de pavimentación, las firmas contratistas garantizarán las tareas de mantenimiento, despeje y asistencia al usuario dentro de sus respectivas áreas de trabajo.

“La prevención y la conducción responsable son fundamentales para garantizar un viaje seguro”, destacaron desde el organismo vial.