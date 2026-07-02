​Convocan a empleados para ser agentes de prevención ​

La convocatoria está dirigida a trabajadores y trabajadoras de planta permanente de la administración pública provincial que deseen cambiar de funciones y sumarse a un programa con fuerte impacto en los barrios.

Con el objetivo de desarrollar un rol con impacto social y capacitación permanente, el ministerio de Seguridad, a través de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, lanzó una convocatoria interna destinada a agentes de la administración pública provincial que se encuentren en planta permanente y que estén interesados en sumarse al programa Agentes de Prevención.

Se trata de una oportunidad para dar un giro a las tareas cotidianas: quienes se sumen podrán desarrollar un rol con fuerte impacto social y contacto directo con la comunidad, formar parte de un equipo con capacitación permanente en temáticas de prevención, comunicación y trabajo territorial, y contribuir activamente a la construcción de una relación más cercana entre el Estado y los vecinos y vecinas de cada barrio.

El programa despliega agentes en los barrios para acompañar a la comunidad a través de recorridos preventivos, consolidando los senderos escolares y la articulación con instituciones locales que contribuyen a facilitar la circulación comunitaria en los horarios de mayor demanda.

Es importante aclarar que esta convocatoria constituye un primer sondeo de interés y no implica una incorporación o pase de área inmediato. Los datos relevados serán utilizados para evaluar perfiles y definir próximos pasos, que se comunicarán oportunamente a quienes se hayan inscripto.

Los agentes de la administración pública que se encuentren en planta permanente y quieran postularse deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/adpnqn2026.