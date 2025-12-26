​Controlaron el Incendio del Mercado Concentrador del Neuquén ​

El incidente ocasionó únicamente daños materiales. El próximo lunes 29, el Mercado abrirá sus puertas con normalidad, en el horario especial por estas fiestas, de 5. a 11

El Mercado Concentrador del Neuquén informó a la comunidad que este viernes, alrededor de las 14, se produjo un incendio en un espacio externo de la Nave 2, que finalmente fue controlado.

El foco se inició en el área externa de la nave y, debido a la gran cantidad de material combustible presente en el sector, se propagó rápidamente hacia el interior del edificio, afectando a cinco puestos comerciales y a parte de la estructura interna de la nave.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. El incidente ocasionó únicamente daños materiales. Durante las tareas de colaboración para sofocar el fuego, uno de los propietarios sufrió una caída y un golpe, aunque no fue necesaria la intervención médica.

Desde la institución aún se desconocen las causas que dieron origen al siniestro, las cuales serán determinadas por los peritos especializados. Actualmente no se cuenta con información adicional oficial; y se brindarán nuevas precisiones una vez concluidas las tareas de peritaje y evaluación correspondientes.

Directivos del Mercado expresaron su agradecimiento al personal de Bomberos de la Policía de Neuquén, al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y a las empresas del Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén (CAPIN), que colaboraron de manera inmediata aportando personal, logística y camiones cisterna para el abastecimiento de agua y el control del incendio.

Asimismo, agradecieron a todas las personas que se preocuparon por el bienestar de quienes trabajan en el Mercado, a quienes se acercaron a ofrecer su ayuda, al personal del predio y a las autoridades provinciales que se pusieron a disposición desde el primer momento.

Por estas horas se aguardan las indicaciones de los peritos para avanzar con las tareas de limpieza y refacción de los sectores afectados. En paralelo, se están realizando trabajos de limpieza y de reposición de los sistemas eléctrico y de agua en el área dañada, con el objetivo de restablecer la operatoria. El próximo lunes 29, el Mercado abrirá sus puertas con normalidad, en el horario especial por estas fiestas, de 5. a 11