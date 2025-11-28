​Continúan los fuertes controles contra la pesca ilegal en Piedra del Águila ​

A los operativos realizados durante el pasado fin de semana largo se le sumó un nuevo decomiso, en este caso, de 67 truchas.

Durante la jornada del jueves la dirección provincial de Fauna recibió una denuncia de un pescador, quien mencionó la presencia de personas sacrificando una importante cantidad de truchas en la zona de Piedra del Águila. A raíz de esta situación, se dio aviso a la delegación de Fauna y se montó un operativo conjunto con la Policía Provincial.

El procedimiento realizado arrojó resultado positivo. El vehículo sospechado fue detenido en el destacamento policial de Piedra del Águila, donde se constató que llevaba 67 truchas. De esta manera, se procedió al secuestro de los equipos de pesca y se labró la correspondiente acta de infracción.

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, destacó que “los controles continuarán de manera intensa y rigurosa. En los últimos días hemos detectado numerosos casos de pesca ilegal y excesiva de truchas”.

Cabe destacar que durante el pasado fin de semana largo se labraron, en toda la provincia, 90 actas de infracción, con el decomiso de 197 truchas, además de dos piches.

Durante esos días, las infracciones más frecuentes fueron por pesca sin permiso, trolling sin permiso adicional, pesca en zonas no habilitadas, uso de carnada viva, fogones en lugares prohibidos y pesca con más de un equipo o fuera de horario.

En lo que respecta a la zona de Piedra del Águila y Picún Leufú, ya se habían labrado 56 actas de infracción, con el secuestro de 122 truchas y una red. Las faltas incluyeron pesca sin permiso, trolling sin permiso adicional, uso de carnada viva, pesca a menos de 500 metros de represas, y extracción en zonas no habilitadas.

Se insta nuevamente a la población a respetar las normativas vigentes y denunciar irregularidades o infracciones, promoviendo una colaboración activa para la conservación del entorno natural.

Los operativos realizados refuerzan el compromiso de la provincia del Neuquén con la conservación de la biodiversidad y la protección de sus ecosistemas, buscando garantizar que residentes y visitantes disfruten de manera responsable y en armonía con el medio ambiente.