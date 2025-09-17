​Conmemorarán las fiestas patrias de Chile en el Cine Teatro Español ​

La Fundación BPN y el Centro de Residentes Chilenos de Neuquén invitan a participar de un gran encuentro de músicas, danzas y poesías.

Con un gran de encuentro de música, danzas y poesía, la Fundación BPN y el Centro de Residentes Chilenos de Neuquén, conmemorarán este viernes 19 en el Cine Teatro Español las fiestas patrias de Chile.

El evento, denominado “Unidos por la Historia”, será desde las 20:30 con entrada gratuita, las localidades numeradas están disponibles en la boletería del cine teatro, que funciona de lunes a jueves de 8:30 a 21 y los viernes de 8:30 a 20:15.

En la jornada participarán músicos y bailarines de Chile y de Argentina, referentes del folklore y de la música latinoamericana: Naldo Labrín y Daniel Sánchez, Pachamama, Ballet de la Asociación Tradiciones Chilenas, Miguel Ángel Michelena, Zulema Retamal e Isaid González, Cristian y Paola Garrido, y La Leona Hermosilla

Las actividades cuentan con el acompañamiento de la embajada de Chile en Neuquén