​”Con Vaca Muerta tenemos una oportunidad única de desarrollar la industria” ​

Así lo aseguró Mariano Guizzo, vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, durante su intervención en “Forjando Vaca Muerta”.

La asociación nacional que representa al sector metalmecánico, ADIMRA, formó parte de la jornada “Forjando Vaca Muerta” que, de la mano del Centro PyME-ADENEU, buscó poner en valor las capacidades locales y generar un vínculo con la industria del Oil and Gas.

El vicepresidente de ADIMRA, Mariano Guizzo celebró la inviación a exponery destacó que “hay un trabajo grande por delante”.

Puntualizó que “siempre decimos nosotros que Vaca Muerta, Neuquén, va a ser un generador de divisas, entonces tenemos una oportunidad única de desarrollar la industria”.

Instó a “lograr la unión entre las empresas argentinas y la transferencia tecnológica” para tener una mayor participación en el mercado.

ADIMRA representa a 24 mil empresas y más de 60 cámaras regionales y sectoriales de todo el país.

En la actualidad, la industria genera 300 mil empleos directos y un millón puestos de forma indirecta. “Nosotros somos generadores de empleo genuino y privado”, resaltó. Uno de los principales servicios que brinda ADIMRA es el dictado de cursos y la gestión de centros tecnológicos para la profesionalización de los recursos humanos de la industria.

Guizzo sostuvo que “estamos convencidos de que Argentina tiene que ser un país industrial. Es necesario entender que cuanto mayor valor agregado tengamos en el país esto genera una riqueza para delante que es incalculable”.

Consultado por la actualidad del sector, el referente explicó: “Nosotros medimos los entramados industriales, sobre todo los del centro del país. La realidad es que venimos con valores negativos, excepto carrocerías y remolques. La industria tiene un montón de cadenas de valor, desde equipamiento médico, energía, minería, industria y vemos que lo único que se mantiene es remolque, que por el agro es algo que empuja, pero todas las demás, como fundición y bienes de capital, estamos en caída”.

En este contexto valorizó la jornada desarrollada en Neuquén, “Forjando Vaca Muerta”. “Estas charlas vienen a ayudar un poco cómo nos complementamos a nivel nacional y cómo desarrollamos empleo local y toda la cadena de valor”, concluyó Guizzo.

La organización de la jornada estuvo a cargo del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria de la Provincia del Neuquén, con el apoyo de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU) y de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE).