​Con nuevo equipamiento, Policía del Neuquén fortalece la atención veterinaria de sus canes y equinos ​

El gobernador Rolando Figueroa inauguró la nueva oficina veterinaria. Representa un avance significativo para la institución, porque permitirá realizar procedimientos que anteriormente debían efectuarse en centros externos.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles el acto de entrega de equipamiento, insumos médicos y elementos de trabajo destinados a la División Montada y Canes de la Policía del Neuquén. Lo hizo acompañado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

El objetivo es fortalecer la atención sanitaria y el bienestar de canes y equinos que colaboran con la fuerza policial. La incorporación de estos recursos permitirá consolidar el funcionamiento de la nueva Oficina Veterinaria de la División, un espacio creado para brindar atención integral.

La dependencia cuenta con un equipo integrado por tres médicos veterinarios policiales y 25 efectivos que desarrollan tareas operativas y de apoyo. Desde allí se centralizará la atención de los animales pertenecientes a la División Montada y Canes, que actualmente posee 12 caballos adultos, dos crías y 14 perros de trabajo, además de brindar cobertura veterinaria a los canes de la División Bomberos, la Sección Explosivos y el Departamento Antinarcóticos.

La puesta en funcionamiento de esta oficina representa un avance significativo para la institución, ya que permitirá realizar dentro de la propia unidad procedimientos que anteriormente debían efectuarse en centros externos, como castraciones, suturas y tratamientos específicos, optimizando tiempos de respuesta y reduciendo costos operativos.

Se adquirieron medicamentos, antiparasitarios, analgésicos, antibióticos, material descartable, equipamiento para consultorio veterinario, instrumental quirúrgico y una jaula de transporte compartimentada para el traslado seguro de animales. Asimismo, se incorporaron 12 mantas de doble capa destinadas a los equinos de la unidad.

El fortalecimiento de esta área fue posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno provincial, a través del ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y distintas áreas de apoyo institucional. Personal policial llevó adelante tareas de reacondicionamiento edilicio, instalaciones eléctricas y adecuación de los espacios destinados al funcionamiento de la veterinaria.

Durante el acto, el ministro Nicolini destacó que el consultorio cuenta “con nuevo equipamiento, materiales e insumos necesarios para la atención veterinaria de caballos y canes de la policía”. “Es una tarea muy buena la que realizan los profesionales veterinarios. Son tres veterinarios de la policía y algunos de ellos tienen más de 20 años de servicio en esta prestigiosa institución”, expresó.

El ministro indicó que “siempre cuando recorremos nos plantean necesidades para mejorar el servicio, en este caso para mejorar la atención de los animales”. “Pudimos realizar la inversión y hoy estamos aquí realizando la inauguración”, agregó.

“Las distintas operaciones que se pueden realizar con los caballos y los perros son muy importantes y muy diversas”, consideró Nicolini y aseguró que “desde ya que tienen que estar bien atendidos”.

El jefe de la Policía del Neuquén, Carlos Tomás Díaz Pérez destacó que “esto es fruto del esfuerzo y del compromiso de esta Policía en profesionalizarse, en darle ese espacio digno para desempeñar las tareas asignadas a cada miembro del personal de nuestra institución”.

Indicó que hasta la fecha “el animal se atendía a la intemperie o bajo las chapas”. “No se tenían estas condiciones que hoy vamos a ver”, sostuvo y añadió: “Es un orgullo enorme y una emoción por ver estos cambios”.

Comentó que además del consultorio veterinario, “vamos a dar paso también a lo que es equinoterapia”. Destacó el trabajo del equipo interdisciplinario y la capacitación que recibieron de la Policía Federal. “Somos la única policía provincial en implementarlo”, aseguró y agregó: “Esto va a favorecer mucho a la familia policial y a nuestros compañeros, porque es una alternativa más de terapia y hay mucha gente que lo necesita”.

Por su parte, el veterinario de la Policía del Neuquén, Fabián Pérez expresó que “hoy se cumple un deseo y un anhelo de muchísimos años de la División Montada y Canes, que es contar con su propio consultorio veterinario”.

Explicó que en el consultorio se desarrollarán prácticas médicas veterinarias de prevención, “pero también vamos a poder desarrollar prácticas médicas más complejas que, hasta el día de hoy, no podíamos realizar en este lugar”.

“Estoy hablando de intervenciones quirúrgicas, cuidados postoperatorios, cuidados intensivos en internación con fluidoterapia, diagnóstico de enfermedades. A partir de hoy, vamos a poder realizar todo eso en este lugar”, añadió.

Pérez informó que también servirá como un lugar de práctica y especialización para aquellos efectivos policiales que ya son auxiliares veterinarios certificados y quieren seguir sumando experiencia en el trabajo sanitario con animales.

Por último, destacó que desde el inicio de la gestión provincial recibieron medicamentos para los animales, elementos de trabajo y descartables. Además, comentó que “se ha equipado el consultorio veterinario con camillas, jaulas de internación, instrumental quirúrgico, medicamentos y elementos descartables”.