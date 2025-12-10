​Con nueva tecnología, mejora la previsibilidad de las operaciones aéreas de Neuquén ​

Se instaló un Sistema Automático de Observación Meteorológica (AWOS), en el aeropuerto de Neuquén, compuesto de múltiples sensores que aportan mejoras significativas en la previsibilidad de los vuelos en la región.

El Aeropuerto Internacional Presidente Perón de la ciudad de Neuquén cuenta con un nuevo Sistema Automático de Observación Meteorológica (conocido por su sigla en inglés AWOS), instalado y puesto en servicio por la Empresa Argentina de Navegación Aérea. Gracias al trabajo conjunto, el apoyo del Gobierno de la Provincia y diversas gestiones ante las autoridades nacionales, se implementó esta nueva tecnología, que aporta mejoras significativas en la previsibilidad de las operaciones aéreas en la región, permitiendo reducir desvíos y cancelaciones de vuelos por cuestiones climáticas.

Un sistema AWOS está compuesto por múltiples sensores que registran, de manera continua y en tiempo real, datos precisos sobre las condiciones meteorológicas y de visibilidad en puntos estratégicos de la pista del aeropuerto. Estas mediciones incluyen el alcance visual, la altura de la base de las nubes, el nivel de precipitación, la dirección y velocidad del viento, así como la temperatura, la presión atmosférica y otros datos relevantes.

Esta información es de suma importancia para las tripulaciones de las aeronaves, ya que ofrece un escenario preciso y exacto de la visual que tendrán en el momento del aterrizaje, junto a las demás variables meteorológicas existentes en el momento.

Asimismo, cada AWOS cuenta con un sensor adicional que registra el estado del viento en la cabecera opuesta a la utilizada para los aterrizajes instrumentales, proporcionando de esta manera, un conjunto de datos exhaustivos que posibilitan la toma de mejores decisiones, tanto del personal del control de tránsito aéreo, como de las líneas aéreas que operan en el aeropuerto neuquino.

La puesta en servicio de este nuevo Sistema Automático de Observación Meteorológica en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén, permite con su tecnología el fortalecimiento de la seguridad operacional y una mayor disponibilidad del servicio, con un claro beneficio para la conectividad aérea de toda la región