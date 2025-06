​Con la bandera dibujada en el cielo juraron los cadetes de la Policía del Neuquén ​

“Los neuquinos somos un pueblo bendecido” aseguró el gobernador Rolando Figueroa mientras valoraba el día soleado con un cielo celeste y blanco inmejorable para la celebración del Día de la Bandera en Guañacos.

“Nos ha bendecido Dios también en poder tener un día en Guañacos, en el mes de junio, con el cielo acompañándonos para recordar al general Belgrano con la bandera dibujada en el cielo” reflexionó el gobernador en su discurso frente a los 311 cadetes de la Policía de la Provincia del Neuquén quienes prestaron juramento a la Bandera Argentina, con motivo de conmemorarse el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano.

Del emotivo acto participaron 84 cadetes oficiales de la Escuela de Cadetes, entre ellos 51 hombres y 33 mujeres; 179 aspirantes a agentes de seguridad del Departamento de Capacitación y Formación de Cutral Co -100 hombres y 79 mujeres-; 48 aspirantes a agentes penitenciarios de la División Capacitación Penitenciaria -20 hombres y 28 mujeres-.

Hoy, 20 de junio, se recuerda la figura de Manuel Belgrano no solo como creador de la bandera, sino como un verdadero patriota: “Belgrano es mucho más que el creador de la bandera, fue clave en la defensa de las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo, en el diseño de la educación, fue importante su rebeldía”, enumeró el gobernador. En su legado, se destaca el acto simbólico y rebelde de hacer jurar la bandera en las costas del Paraná y su lucha por la igualdad. Murió en la pobreza, “con muchísima humildad y como uno de los ejemplos que tenemos que seguir muchos de los argentinos a la hora de pensar en el concepto de patria”, valoró Figueroa.

Ese mismo concepto de patria se resignifica hoy también con la conmemoración de los 70 años de la provincialización de Neuquén, un hito que marcó un antes y un después en los derechos de sus ciudadanos. “Hasta que no fuimos provincia, no elegíamos presidente”, y cuando comenzamos a hacerlo, “solo iban al Congreso y tenían voz, pero no tenían voto”, recordó el mandatario provincial.

Figueroa también sostuvo que en 1957, para los pobladores de Guañacos, también quedó grabado como una herida: “existió una orden de desalojo, quemaron escuelas, las cerraron, sacaron a la gente de sus casas” y evocó finalmente que años más tarde, en 1971, se tomó una decisión clave desde el gobierno provincial para reparar esa injusticia: “Felipe Sapag expropió las tierras a quienes se habían adjudicado esas tierras y a partir de ahí se las devolvió a sus pobladores”. “Felipe sacó la bandera de Neuquén y dijo nosotros vamos a proceder a la expropiación para devolverle la tierra a los crianceros de Guañacos”. Así, “comenzamos a construir Guañacos, pero fundamentalmente con el sacrificio y la tozudez de su gente”, en un acto justo de reivindicación histórica que refleja, al igual que Belgrano, el verdadero sentido de la patria.

Durante la ceremonia y en un gesto que refuerza el compromiso ciudadano desde la infancia, un estudiante, de la Escuela Primaria Nº 262 de Guañacos realizó su Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional.

Estuvieron presentes los ministros: Jefe de gabinete Juan Luis “Pepé” Ousset, de Economía, Industria y Producción, Guillermo Koenig; de Salud, Martín Regueiro; de Seguridad, Matías Nicolini; la presidenta de la comisión de fomento de Guañacos, Alejandra Vázquez, el Jefe de la Policía del Neuquén, Tomas Carlos Díaz Perez, delegados regionales, diputados provinciales, intendentes, vecinos y familias.