​Con importantes secuestros y detenciones, la lucha contra el narcomenudeo muestra resultados concretos ​

Los procedimientos permitieron sacar de circulación más de diez kilos de marihuana y más de 1,3 kilos de cocaína.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini encabezó una conferencia de prensa para informar los resultados de dos importantes operativos realizados en Añelo y Rincón de los Sauces, que permitieron desarticular puntos de venta de drogas y secuestrar estupefacientes, armas, vehículos y dinero en efectivo.

Nicolini estuvo acompañado por el fiscal general José Gerez y el subjefe de la Policía del Neuquén, Walter San Martín. La conferencia se realizó este martes en la Jefatura de Policía y contó con la participación de autoridades provinciales, representantes del Ministerio Público Fiscal y de la fuerza policial neuquina.

Durante el encuentro se brindaron detalles de las investigaciones desarrolladas por la dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén y la Fiscalía de Narcocriminalidad de Vaca Muerta, que permitieron concretar dos importantes procedimientos en menos de una semana en esa región.

El primero de los operativos se llevó adelante en Añelo y San Patricio del Chañar, donde se realizaron siete allanamientos simultáneos como resultado de una investigación iniciada a partir de denuncias recibidas mediante la App Neuquén Te Cuida y los canales habilitados por el Ministerio Público Fiscal. En el procedimiento participaron 65 efectivos policiales de distintas dependencias especializadas.

Como resultado, se secuestraron casi cinco kilos de marihuana; 1,306 kilos de cocaína, cinco millones de pesos en efectivo, tres automóviles, una camioneta, una motocicleta, una pistola Glock calibre 9 milímetros, partes de un rifle, balanzas y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Además, fueron detenidas tres personas y se dispuso la clausura del principal inmueble investigado.

El segundo procedimiento se concretó en Rincón de los Sauces a partir de una investigación originada por información anónima que alertaba sobre la existencia de una plantación de cannabis. La diligencia permitió secuestrar más de cinco kilos de marihuana, 27 plantines de cannabis sativa, semillas preparadas genéticamente para cultivo, cuatro armas de fuego de distintos calibres, más de 170 municiones y otros elementos de interés para la causa. Asimismo, fueron detenidas dos personas y se ordenó la clausura del domicilio allanado.

En conjunto, ambos procedimientos permitieron sacar de circulación más de diez kilos de marihuana, más de 1,3 kilos de cocaína y cinco armas de fuego, además de desarticular estructuras dedicadas a la comercialización de drogas en la región de Vaca Muerta. El valor estimado de los estupefacientes secuestrados supera los 297 millones de pesos.

Nicolini destacó que “estos resultados son la muestra concreta de una política sostenida de combate al narcomenudeo, basada en la investigación criminal, la articulación con el Ministerio Público Fiscal y el compromiso permanente de la Policía del Neuquén”.

Por su parte, Gerez valoró el trabajo conjunto entre fiscales e investigadores para avanzar sobre organizaciones dedicadas a la venta de drogas, mientras que San Martín destacó la profesionalidad y capacidad operativa del personal policial que intervino en ambos procedimientos.

Las autoridades coincidieron en señalar que los resultados obtenidos reflejan el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la provincia y el impacto que tiene la participación ciudadana a través de los distintos canales de denuncia para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.