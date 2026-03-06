​Con aportes provinciales, Aluminé sumó almacenamiento para una nueva red de agua potable ​

La localidad culminó un trabajo que demandó una inversión de 72 millones de pesos aportados por provincia. consistió en la interconexión de un tanque a la nueva red de los 179 lotes. Las acciones están encuadradas dentro de un plan de mejora integral del servicio que el EPAS estableció para la comuna.

El municipio de Aluminé, en un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, sigue avanzando en un programa integral de mejora del suministro de agua potable para la localidad. Esta semana culminó con una obra que tuvo como objetivo la interconexión de un tanque de almacenamiento de agua potable con la nueva red de 179 lotes, que permitirá mejorar garantizar el abastecimiento en el sector y mejorar la administración del recurso esencial.

Al respecto, el intendente Diego Victoria informó que “finalizamos la obra de conexión del Tanque 4 a la nueva red” y recalcó que se trata de “una intervención fundamental para seguir fortaleciendo y ordenando la distribución del agua en nuestra localidad”.

La obra estuvo a cargo de KAISHA SRL. Para llevar a cabo los trabajos la Provincia realizó una inversión de 72 millones de pesos, que permitió instalar una cañería nueva de 500 metros de longitud, la incorporación de llaves reguladoras de presión, válvulas de limpieza y manómetros reguladores de presión.

Este trabajo permite ahora avanzar con la puesta en funcionamiento de la red, que se estará realizando en los próximos días en un trabajo conjunto entre la empresa, los operarios y el EPAS quien está supervisando las tareas.

Plan de mejora integral de agua potable

Dentro de un plan de acción que busca ampliar el sistema y mejorar la distribución del servicio en una localidad en constante crecimiento, Provincia y Municipio vienen llevando a cabo varias acciones conjuntas.

La culminación de estos trabajos de interconexión es la etapa final de tareas que demandaron una inversión superior a los 245 millones de pesos aportados por el tesoro provincial y que permitirá que el nuevo loteo cuente con un servició básico.

La obra, que comenzó en 2025, contempló la colocación de más de 2.100 metros de cañería de 75 milímetros de diámetro y 1.700 metros de caños de 110 milímetros.

El EPAS y el Municipio están trabajando en forma mancomunada, articulando acciones de monitoreo y capacitación, robusteciendo en servicio esencial que prestan las autoridades locales con personal propio.