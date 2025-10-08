Comunidades mapuches bloquean acceso a Mari Menuco para frenar avance de YPF

Integrantes de la comunidad mapuche Kaxipayiñ y de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén iniciaron este miércoles un bloqueo sobre un camino público de acceso al lago Mari Menuco, en protesta por la continuidad de trabajos de la empresa YPF en la zona.

El reclamo busca impedir el avance sobre dos concesiones de hidrocarburos no convencionales otorgadas a la petrolera estatal a principios de este año por el gobierno provincial.

Si bien el corte no impide la circulación de vehículos particulares, sí bloquea el paso al transporte y personal de las empresas petroleras que operan en la región, generando retrasos y complicaciones en las actividades de los yacimientos.

Desde las comunidades mapuches afirman que no fueron consultadas sobre los proyectos en cuestión, y exigen que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada, contemplado en convenios internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios.

El bloqueo se mantiene de forma pacífica y, hasta el momento, no se han reportado incidentes. La medida se suma a otros reclamos recientes en distintos puntos de la provincia vinculados a conflictos territoriales y ambientales.

La situación continúa en desarrollo y se esperan respuestas oficiales por parte de la provincia y la empresa.