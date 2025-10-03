​Compartiendo Excelencia tendrá destacados expositores en Neuquén ​

Durante la jornada expondrán el economista José Siaba Serrate y Martín Bengochea, vicepresidente de la Cuenca Neuquina de Tecpetrol. La participación requiere inscripción previa, sin costo.

El lunes 6 de octubre, de 14 a 18.30, se realizará en la ciudad de Neuquén un nuevo encuentro de Compartiendo Excelencia. La tercera edición de esta actividad en Neuquén estará centrada en analizar la innovación y la competitividad con modelos de gestión aplicada.

La jornada es organizada por el Espacio Excelencia y por el Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria.

Compartiendo Excelencia está destinada a directivos y mandos medios de empresas de la región y se realizará en el auditorio del Centro PyME-ADENEU, ubicado en Sarmiento 802 de la ciudad de Neuquén.

Para participar se requiere inscripción previa, sin costo, en el siguiente enlace: https://www.eventbrite.com.ar/e/compartiendo-excelencia-neuquen-2025-tickets-1734407803429.

Destacados expositores

El economista José Siaba Serrate brindará una conferencia denominada “Argentina en la encrucijada: hacia dónde vamos después de octubre”. El expositor es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad de Buenos Aires, UCEMA, UADE e IAMC y es miembro de la Academia Argentina de Mercados de Capitales.

Por su parte, Martín Bengochea, vicepresidente de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta de Tecpetrol abordará los desafíos y la gestión que implicó el yacimiento Fortín de Piedra. Otra de las charlas destacadas será “Liderazgo empresarial en la era de la IA”, a cargo de Daniela Mora Simoes, directora de Personas del Grupo Omint.

También habrá un panel con casos de empresas neuquinas que participaron del Programa de Desarrollo de Proveedores del Centro PyME-ADENEU. El bloque estará integrado por Ana Laura Martín, de la empresa Payún, y Ezequiel Sánchez Salas, de la consultora Sánchez Salas.

Por último, habrá un panel dedicado a “Impacto empresarial y buenas prácticas en Córdoba”.