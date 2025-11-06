​Compactaron más de 1.200 vehículos secuestrados ​

Del total, 230 eran automóviles y 1.000 motocicletas, lo que implicó el retiro de 20 camiones con material ferroso.

El ministerio de Seguridad de Neuquén llevó adelante la compactación de 1.230 vehículos, entre autos y motos secuestrados en distintos operativos viales que nunca fueron reclamados. Del total, 230 eran automóviles y 1.000 motocicletas, lo que implicó el retiro de 20 camiones con material ferroso.

El predio donde funciona la División Tránsito fue inaugurado en 2012 y, desde entonces, nunca se había realizado un proceso de compactación de esta magnitud.

El procedimiento permitió liberar espacio, reducir el impacto ambiental y ordenar el predio policial, donde se acumulan los vehículos secuestrados en controles y operativos de tránsito de toda la provincia.

Durante su visita, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini destacó el trabajo conjunto de las áreas operativas y logísticas de la Policía, y señaló que “estas acciones reflejan una gestión que avanza en la recuperación de espacios, en el cuidado del ambiente y en el ordenamiento institucional”.

La Policía continúa retirando de las rutas provinciales los vehículos siniestrados que se encuentran abandonados y convertidos en chatarra, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.