​Comienza una nueva obra de saneamiento para Neuquén capital ​

El gobierno provincial continúa profundizando el plan de inversión en saneamiento más importante de su historia, con el objetivo de revertir el déficit en infraestructura sanitaria que afecta a la provincia en general y a la ciudad de Neuquén en particular.

Se firmaron esta mañana dos contratos para ejecutar acciones estratégicas en el sistema de saneamiento de la ciudad de Neuquén. Del acto participaron la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Hipólito Salvatori y el presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Gustavo Hernández.

Para la ejecución de la obra denominada “Refuncionalización de los pozos de bombeo N° 4 y N° 8”, se firmó contrato con la empresa 360 Construcciones SRL, por un monto de 984.056.443 pesos, financiados íntegramente por el gobierno provincial. El plazo de ejecución de los trabajos será de 270 días.

El objetivo de la intervención es alivianar la cuenca sanitaria del oeste de la ciudad, mediante la optimización de dos pozos de bombeo existentes. La obra permitirá derivar los líquidos cloacales hacia una nueva cañería de mayor diámetro, mejorando significativamente la capacidad de conducción del sistema.

Con el inicio de estos trabajos, son tres los frentes de obra en simultáneo que se ejecutan actualmente en la ciudad de Neuquén vinculados al saneamiento. A esta intervención se suma la obra en ejecución sobre calle Copahue, entre Avenida Olascoaga y Río Negro, donde se avanza en el recambio del colector central para aumentar la capacidad de transporte de los efluentes.

Estas acciones se complementan con la puesta en valor de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Tronador, la más importante de la capital, que trata aproximadamente el 80% de los efluentes cloacales de la ciudad. En ese establecimiento se invierten más de 7.500 millones de pesos del Tesoro Provincial para reacondicionar los módulos de tratamiento más antiguos.

El plan de infraestructura sanitaria más importante de la historia de la provincia tiene un fuerte impacto en la capital neuquina, una ciudad que crece de manera sostenida y requiere inversiones estratégicas orientadas al cuidado integral del ambiente y la calidad de vida de sus habitantes.

La ministra Esteves subrayó que “esta obra salda una deuda histórica que teníamos en la ciudad de Neuquén, que demuestra el compromiso de esta gestión de gobierno. Estamos trabajando con el EPAS no solo en el interior de la provincia, sino también en Neuquén capital, con obras que evitan problemas ambientales y mejoran la vida de los vecinos”.

Además, agregó que “la gestión del agua, no solo con agua potable sino con el tratamiento de los efluentes, es uno de los pilares fundamentales que son planteó el gobernador y respeta el modelo neuquino, con inversiones históricas en infraestructura básica para cuidar el ambiente”.

El secretario Salvatori destacó: “Estamos haciendo trabajos integrales en la gestión del agua. En este caso, un ente público, que hace obras en una de las ciudades más pujantes de la Argentina. Además de proyectar y planificar, estamos buscando soluciones concretas para llevar al vecino día a día”.

Finalmente, el presidente de EPAS manifestó: “Estamos firmando un contrato para que una consultora pueda hacer un proyecto de una obra que quedó abandonada por Nación, para tener un proyecto ejecutivo que nos permita buscar financiamiento. Además, sobre dos pozos de Neuquén, estamos cambiando un paradigma, llevando los líquidos del este al oeste, para volcar en el colector de calle O’Connor y ser tratado en Planta Tronador”.

Refuncionalización de los pozos cloacales N° 4 y N° 8

Los trabajos contemplan el cambio del sentido de impulsión del pozo de bombeo Chimenea, ubicado en la intersección de las calles Famatina y 12 de Septiembre, para derivar los efluentes hacia el pozo de bombeo Drury, situado en Drury y 12 de Septiembre.

Esta maniobra se logrará mediante la colocación de 982 metros de cañería de PVC K6, de 315 milímetros de diámetro nominal. A su vez, el pozo de bombeo Drury modificará su dirección de impulsión, redirigiendo los líquidos hacia la calle O’Connor, sobre el Colector Cloacal Oeste I, a través de 541 metros de cañería de PVC K6, de 250 mm de diámetro nominal.

La obra permitirá trasladar los efluentes sanitarios hacia un colector recientemente finalizado, aumentando de forma significativa la capacidad de transporte del sistema cloacal y aliviando la cuenca sanitaria de ese sector.

Proyecto nuevo colector calle Saavedra

Se contrató una empresa que pueda llevar a cabo el proyecto ejecutivo que tiene como objetivo reemplazar al colector existente de 600 milímetros de diámetro y además deberá absorber los eventuales desbordes cloacales existentes en la zona del colector de calle 12 de Septiembre, del colector de calle Hilario Cuadros y reemplazar el pozo de bombeo existente Nº 10, que presenta problemas de funcionamiento debido a la incapacidad de la infraestructura existente para evacuar líquidos cloacales, mejorando así el sistema de saneamiento existente y habilitando capacidad para futuras expansiones urbanas.

Además, el colector evacuará los líquidos cloacales pertenecientes a los Barrios El Progreso, Barrio Islas Malvinas, Barrio Cumulén, Barrio La Sirena y Barrio Bouquet Roldan hasta el colector Lanín I para llegar a la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Tronador.

Para ello se contrató a la empresa que deberá realizar el estudio en el término de 120 días corridos, por un monto cercano a los 51 millones de pesos. Esta acción permitirá después buscar el financiamiento para la ejecución de la obra.