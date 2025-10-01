​Comienza el proceso para elegir a los nuevos representantes de productores apícolas ​

En la provincia hay 312 apicultores inscriptos con unas 23.450 colmenas declaradas y un volumen de producción que supera los 378.000 kilos de miel. La Mesa es una instancia en la Ley provincial de Apicultura N° Ley 3.255.

Con el objetivo de fortalecer la participación del sector en el desarrollo de la producción apícola, la subsecretaría de Producción inicia la convocatoria a mesas regionales, que se celebrarán estratégicamente en distintos puntos del territorio, teniendo en cuenta las áreas que concentran la producción de miel y otros productos.

Además de fortalecer la Mesa Sectorial Apícola provincial, el objetivo es priorizar en conjunto las temáticas a abordar durante los próximos dos años, como la registración de apicultores, el acceso a financiamiento, la habilitación de salas y espacios de extracción y fraccionamiento, las estrategias comerciales y de certificación, la articulación interinstitucional, y el trabajo organizativo y conjunto.

En las mesas se desarrollará el proceso de selección de referentes apícolas regionales. Tendrán derecho a voz y voto quienes se encuentran regularizados en el Registro Nacional de Productores Apícolas.

Además, deberán contar con conocimiento e idoneidad en la actividad y cumplir con las normativas vigentes. En este sentido, desde la subsecretaría de Producción, se invita a los productores neuquinos de cada región apícola (Sur, Centro, Norte, Confluencia y Aluminé), para que participen de los encuentros, con el fin de elegir dos representantes por región (un titular y un suplente).

La Ley provincial apícola N° 3.255, establece en su artículo 5° la conformación de la Mesa Sectorial Apícola, en el ámbito de la secretaría de Producción e Industria, como entidad de asesoramiento y consulta, de acuerdo con los objetivos para el desarrollo y sustentabilidad del sector.

Cronograma

La agenda de encuentros comienza el jueves 2 de octubre a las 10, en el SUM Linfic, ubicado en Jaime de Nevares y Celina Cichero (chacra Municipal), en Centenario; el viernes 3 a las 10, en la Casa de la Cultura, de Junín de los Andes; el lunes 6 de octubre a las 10, en Co-Manejo, PNL – Consejo Zonal Pewenche, en Aluminé; el martes 7 a las 10, en la Oficina Delegación Regional de Ejército Argentino 261 en Zapala; y el miércoles 8 de octubre a las 11, en el Cine Teatro Municipal de Huinganco.