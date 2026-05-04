​Comenzó el programa de incentivo para la producción ganadera neuquina ​

La convocatoria estará abierta del 4 de mayo al 30 de junio de 2026 y establece incentivos económicos tanto a la producción como a la calidad.

Empieza una nueva edición del “Programa de Incentivo para la Producción Ganadera Neuquina Fase V”, destinado a incentivar la producción ganadera bovina, ovina, caprina y porcina. La propuesta contempla la asignación de recursos diferenciales, según los esfuerzos y resultados productivos, el cuidado ambiental y las buenas prácticas aplicadas por cada productor o grupo de productores formalmente constituidos.

Las actividades relacionadas con la ganadería, incluidas en el programa, comprenden el aumento de la eficiencia productiva y de la calidad de la producción, el mejoramiento de los procesos de obtención, clasificación y acondicionamiento de fibras, la preservación y mejoramiento de las condiciones ambientales para el sostenimiento de la actividad, acciones de comercialización e industrialización de la producción, y fomento del asociativismo.

Mediante la dirección provincial de Ganadería y Salud Animal y conforme se dispone en el artículo 5° de la Ley 3466, se trabajan los ciclos productivos que se encuentran entre el periodo 2024 y 2028, considerando que cada uno se inicia el primer día hábil de mayo de cada año y concluye el último día hábil de abril del año siguiente. Los mismos serían: 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029.

La nueva convocatoria pública corresponde al ciclo productivo 2025/2026, y establece por norma los valores de referencia para el cálculo del beneficio y los montos correspondientes a las líneas de incentivos tanto a la producción como a la calidad, incluyendo aportes no reintegrables en las líneas de trabajo de desarrollo de negocios o agregado de valor y proyectos para esquila de calidad.

Valores: incentivos a la producción

Según se estableció en el esquema de valores, la lana se abonará a $1.200 por kilogramo y el mohair a $700 por kilogramo. En cuanto a cueros, el cuero ovino tendrá un valor de $500 por unidad y el caprino de $1.000 por unidad. Para la producción ganadera, se fijó en $14.000 el precio por unidad de cordero o chivito, mientras que los terneros de invernada alcanzarán los $150.000 por unidad.

Respecto a animales de refugo, tanto ovinos como caprinos destinados a invernada, engorde o faena tendrán un valor de $15.000 por unidad. En el caso de bovinos, las vacas de refugo -ya sea para invernada, engorde o conserva a faena- se abonarán a $150.000 por unidad, mientras que los equinos de refugo alcanzarán los $300.000 por unidad. Finalmente, se establecieron valores para la producción lechera, con $220.000 para lechería bovina y $17.000 para lechería ovina/caprina; y para porcinos, con $18.000 por lechón a faena y $53.000 por capón a faena.

En cuanto al incentivo a la calidad, se abonarán los siguientes valores: lana y mohair a razón de $3.000 por kilogramo cada uno; cashemere peinado a $7.500 por kilogramo; cuero ovino a $1.000 por unidad y cuero caprino a $2.000 por unidad; chivitos con Calidad DO a $21.500 por unidad. Asimismo, se contemplan incentivos adicionales de $2.030 por prácticas de ganadería regenerativa certificada y de $1.450 por cuidado ambiental certificado.

Aclaración de unidades

Las fibras (lana, mohair, cashemere) se contemplan valores expresados por kilogramo de producto, mientras que cueros y animales, los valores se consideran por unidad.

Valores reconocidos

La calidad agrupa las actividades de venta de fibras bajo programa Mohair, Prolana y Cashmere y la venta de chivos y corderos con certificación de calidad (denominación de origen).

Por producción se entiende la producción de fibras brutas sin protocolos de calidad al igual que los cueros.

Por cuidado ambiental-ganadería regenerativa, se refiere a todas las acciones y procesos que se incorporan al manejo de los predios para hacer un uso más eficiente de los recursos pudiendo impactar positivamente en los resultados ambientales, económicos y sociales. Se valida mediante distintas certificaciones homologadas siendo la misma situación para los predios que presentan planificaciones anuales de pastoreo bajo los programas de ganadería regenerativa, además integran este objetivo las ventas de los refugos de todas las especies.

Finalmente, formalidad e inocuidad es la venta de la producción de terneros, leche y porcinos y a partir de esta nueva fase agrega la venta de corderos y chivitos sin denominación de origen (DO) o protocolos de calidad.