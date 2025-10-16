​Colocarán radares para analizar el tránsito entre Añelo y el cruce con la ruta 8 ​

Se trata de un cinemómetro fijo y otro móvil que permitirán obtener información en tiempo real de uno de los tramos más críticos de la traza que comunica hacia Vaca Muerta. No se cobrarán multas, pero se notificarán las infracciones.

El Gobierno provincial ultima detalles para concretar la instalación de dos radares de velocidad sobre ruta 7, entre Añelo y el cruce con la ruta 8. Uno de los cinemómetros será fijo y el otro móvil, y la información registrada permitirá conformar un banco de datos reales sobre el flujo vehicular.

El director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, confirmó que la iniciativa no tendrá un fin recaudatorio. “Buscamos un cambio cultural en la educación vial, no tiene un interés pecuniario” comentó y agregó que “las personas que no respeten las velocidades máximas o realicen maniobras indebidas serán notificadas para que tomen conciencia y respeten las normativas vigentes”.

Con los datos obtenidos “vamos a confeccionar una base de datos con números reales del flujo de vehículos”, informó Alfonso. De esta manera, se podrán planificar futuras acciones en materia vial con sustento en los datos recopilados.

Los cinemómetros estarán ubicados en uno de los sectores con mayor tasa de siniestralidad vial de la ruta provincial, entre Añelo y el cruce con la Ruta 8. El equipo fijo será instalado a mitad del recorrido que une a la ciudad cabecera de Vaca Muerta y a la intersección cercana a San Patricio del Chañar.

En tanto que el radar móvil “se irá alternando para que las y los conductores no sepan donde se realiza el operativo y así no bajen la velocidad en un tramo solamente”, comentó el funcionario.

Por otro lado, Alfonso señaló: “Estamos en contacto permanente con el municipio de Centenario para hacer tareas en la ruta 7 y la intersección con el cementerio porque pese al semáforo han ocurrido siniestros y por eso trabajamos para minimizar los hechos graves”.

Consultado por las instancias previas, el director de Seguridad Vial adelantó que “ya estamos en la etapa final, en el transcurso de la semana próxima se firmará el convenio para comenzar con el funcionamiento de los radares”.