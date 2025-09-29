​Cobran mañana los empleados del Estado provincial ​

El gobierno de la Provincia depositará los haberes de septiembre a la totalidad de los trabajadores y el sector pasivo del ISSN.

Tal como se anunció, este martes 30 cobrarán los haberes correspondientes a septiembre todos los trabajadores del Estado Provincial neuquino, incluyendo jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El ministerio de Economía, Producción e Industria depositará los sueldos antes de que finalice el mes, tal como viene realizando desde el inicio de la actual gestión de gobierno. Esto es posible gracias a la decisión del gobernador Rolando Figueroa de implementar un plan de austeridad para eliminar gastos superfluos del Estado gracias al cual se ha podido abonar el aguinaldo con recursos propios y se destinaron recursos a sectores esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.