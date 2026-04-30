​Clausuraron tres aguantaderos en la toma La Familia ​

Durante cinco allanamientos realizados en el barrio Belgrano, la división Narcomenudeo desarticuló una banda dedicada al microtráfico de estupefacientes. Seis personas fueron detenidas, se secuestraron drogas, dinero en efectivo, un arma de fuego y una motocicleta.

La dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén llevó adelante un importante operativo contra el narcomenudeo que permitió desarticular una organización familiar dedicada a la comercialización de estupefacientes en tres inmuebles de la toma La Familia, ubicada en el barrio Belgrano de la capital provincial.

El procedimiento este miércoles mediante cinco allanamientos simultáneos realizados por personal de la división Narcomenudeo con intervención de la fiscal de Narcocriminalidad, Silvia Moreira.

La investigación se había iniciado hace aproximadamente dos meses a partir de aportes anónimos de ciudadanos, que alertaban sobre la venta de droga en varios domicilios de la zona que están ubicados en cercanía de dos establecimientos educativos.

Tras las tareas investigativas, se logró comprobar la veracidad de la denuncia y reunir el material probatorio necesario para solicitar las órdenes judiciales. En el operativo participaron alrededor de 50 efectivos policiales.

Como resultado, fueron detenidas seis personas: tres hombres y tres mujeres de entre 25 y 40 años; y se dispuso la clausura de tres viviendas que funcionaban como puntos de venta de droga.

Además, se secuestraron casi 300 gramos de marihuana, más de 150 gramos de cocaína distribuidos en múltiples envoltorios, cerca de dos millones de pesos en efectivo, un arma semiautomática calibre 22 con municiones y una motocicleta.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos permiten avanzar en la lucha contra el microtráfico y responder a las denuncias de vecinos, fortaleciendo la prevención y la seguridad en los barrios de la provincia.