​Cintia Campos, la primera piloto de dron de la Policía neuquina ​

Con cinco años de experiencia en operaciones aéreas y nueve en la fuerza, la Cabo Primero Cintia Campos se convirtió en la única mujer piloto de dron de la Policía del Neuquén. Su trabajo combina tecnología, prevención y coordinación en eventos masivos, búsquedas y operativos de seguridad.

La cabo primero Cintia Campos de 35 años es hoy la única mujer policía piloto de dron en la provincia del Neuquén. Su recorrido comenzó hace cinco años, cuando la institución abrió por primera vez un curso de formación en pilotaje. Aunque el área era totalmente nueva para ella, la atrapó el desafío tecnológico: se inscribió, aprobó y se convirtió en la primera egresada.

Con nueve años dentro de la Policía del Neuquén —pasó por el Centro de Monitoreo y actualmente integra la Dirección de Informática y Comunicaciones— Campos encontró en los drones una herramienta clave para reforzar la seguridad y las investigaciones. “Es una tecnología muy útil y un desafío constante. Aprendemos todo el tiempo en equipo”, destaca.

Su labor demanda planificación meticulosa. En eventos masivos, como la Fiesta Nacional de la Confluencia, el trabajo comienza días antes. Junto a los referentes del operativo, analiza ingresos, zonas de concentración de público y estructura del escenario para definir puntos de interés y delimitar áreas de vuelo seguro. Allí se determinan distancias, alturas y posibles corredores de emergencia para aterrizar sin riesgos.

Durante el evento opera siempre desde zonas alejadas del público, conectada por radios con los equipos desplegados en el predio. Desde allí puede asistir ante incidentes, apoyar tareas de prevención y ofrecer una mirada estratégica desde el aire.

Su experiencia incluye búsquedas de personas en zonas ribereñas y rurales, operativos de verano, siniestros viales y asistencia a bomberos. Cada intervención confirma el valor de esta tecnología en terreno.

Campos asegura que la puerta está abierta para quienes quieran sumarse. “El año que viene habrá un nuevo curso y se incorporarán más pilotos. Estamos para acompañarlos y ayudarlos en el proceso”, afirma.

Su trayectoria marca un camino pionero dentro de la fuerza: el de una mujer que, entre disciplina y vocación, abrió una ruta aérea que otros seguirán.