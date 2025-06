​Chos Malal mejora la prestación de servicios con la incorporación de nuevos vehículos ​

El gobernador Rolando Figueroa entregó vehículos al municipio que servirán para el mejoramiento de calles y recolección de residuos. Se invirtieron más de 500 millones de pesos.

Chos Malal cuenta desde este viernes con nuevo equipamiento que mejorarán los distintos servicios que el municipio presta a sus vecinos. Se trata de cuatro vehículos que fueron entregados por el la Provincia en un acto que presidió el gobernador Rolando Figueroa en esa localidad, junto con el intendente Nicolás Albarracín.

Los vehículos que pasarán a ser parte de la flota municipal son una camioneta Toyota 4×4; una retroexcavadora John Deere; un camión Iveco con tanque para regador; y camión Iveco con compactador residuos. Fueron adquiridos mediante leasing con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y demandaron una inversión total de 538.187.645 pesos

El intendente Albarracín agradeció al gobernador Figueroa y resaltó que estos nuevos vehículos se incorporan “en una fecha muy especial, cuando se cumplen de 70 años de nuestra Provincia y en el Día de la Bandera”. También destacó que “hoy Chos Malal puede crecer porque tenemos una administración ordenada, ya que achicamos en gastos innecesarios; y de esta manera vamos a lograr muchas cosas más”.

El jefe comunal recordó que “Chos Malal fue la capital histórica y cultural de los neuquinos, por eso vamos a recuperar lo que era la antigua Casa de Gobierno, lo mismo que la biblioteca que estaba abandonada”. Destacó que en la ciudad “se está llevando el plan director más importante de la provincia y estamos llevando el plan con mucho compromiso” y pidió a los vecinos que “cuando vean que hay un cordón que está mal hecho, nosotros le pediremos a la empresa que lo vuelva a hacer; no es plata que se la van a llevar así nomás”.

“Tenemos que cobrar las obras y las vamos a cobrar, porque creo que de esa manera vamos a poder llegar a más vecinos, como vamos a llegar con la red eléctrica al barrio Ruta 40. No estamos mintiendo, no estamos vamos a decir algo generando expectativas para después no cumplir”, aseguró.

Albarracín expresó: “Quiero agradecerle al gobernador que nos da la oportunidad de poder seguir trabajando y proyectando lo que Chos Malal y todos los habitantes del norte necesitamos” y agregó que “con esta nueva flota de vehículos los vecinos tendrán mejores servicios y no vamos a descansar ni un día hasta el momento en que tengamos que entregar la gestión”.

Estuvieron presentes, además, el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset; los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Educación, Soledad Martínez; y de Seguridad, Matías Nicolini; el delegado de la Región Alto Neuquén, Gustavo Coatz; y funcionarios del municipio.