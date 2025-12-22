​Cerró con éxito el Operativo Trashumancia 2025 ​

Con más de mil crianceros que se movilizaron por toda la provincia, el operativo garantizó la seguridad y asistencia sanitaria durante los traslados desde las zonas de la invernada a la veranada, en cumplimiento de la Ley 3016.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, en conjunto con la Policía del Neuquén, finalizó el acompañamiento a la trashumancia de más de 30.000 animales en las regiones del Pehuén y el Alto Neuquén. El operativo garantizó durante todo el recorrido desplazamientos seguros, asistencia médica y veterinaria, apoyo logístico y controles en ruta.

El operativo contó con la participación de los equipos del SIEN, Manejo del Fuego, Seguridad Vial, motos y móviles policiales, que brindaron asistencia sanitaria, seguridad en rutas y patrullajes preventivos. Además, dos camiones cisternas abastecieron con agua a los animales y se proveyó leña para acompañar a las familias crianceras durante su estadía.

Gracias al trabajo integrado y sostenido en caminos y rutas, el operativo culminó con un resultado satisfactorio: cero crianceros heridos y cero animales afectados por incidentes viales.

Lasecretaria de Emergencias y Control de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, destacó que “fue un operativo que demandó un gran esfuerzo, todos los días acompañando a los crianceros por las rutas y logramos nuevamente un gran resultado, que nos llena de orgullo: no se atropelló ningún animal y no hubo crianceros heridos”.

“Quiero destacar el trabajo del veterinario Sergio Gómez, quien trabaja de manera solidaria y voluntaria, como así también a cada integrante de los equipos por su compromiso, dedicación y presencia constante junto a nuestras comunidades rurales”, enfatizó la funcionaria.

Acerca del operativo

La Ley 3016 establece el marco legal para la protección y acompañamiento de las familias veranadoras, regulando aspectos como la velocidad máxima de circulación de vehículos en zonas de arreo y la asistencia con agua, leña y apoyo logístico durante los traslados, garantizando así un tránsito seguro y respetuoso de esta práctica tradicional.