​Centro PyME-ADENEU fortalece su red territorial con una nueva agencia en Añelo ​

El organismo firmó un convenio con la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) para estar más cerca de las necesidades y brindar herramientas en el polo productivo de Vaca Muerta.

El Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, formalizó un convenio con la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA), que permitirá ampliar el alcance de las herramientas y servicios para pymes y emprendedores en el territorio provincial.

La firma de este acuerdo tiene como objetivo principal reforzar el apoyo institucional del Centro PyME-ADENEU, a través de CEISA, al entramado emprendedor y MiPyme de Añelo y asegurar la canalización de inquietudes, proyectos y la provisión directa de herramientas de competitividad.

La rúbrica fue encabezada por Daniel González, vicepresidente ejecutivo del Centro PyME-ADENEU, y Raúl Martín, presidente de CEISA.

El evento contó con el acompañamiento de Marcelo Venegas, presidente del Concejo Deliberante de Añelo, representantes de la comisión directiva de CEISA y de Anabel Lucero Idizarri, gerente general del Centro PyME-ADENEU.

“Estamos muy satisfechos de poder sumar a CEISA a nuestra Red de Agencias, porque nos permite ampliar nuestro alcance en el territorio y relevar las necesidades locales”, expresó Lucero Idizarri.

“Si bien la cámara se encuentra en el corazón de Vaca Muerta, entre ambas instituciones tenemos el compromiso de tener una mirada más allá del Oil and Gas para impulsar y promover la diversificación productiva”, sostuvo la gerente del Centro PyME-ADENEU.

En Añelo y zonas aledañas se desarrollan establecimientos dedicados a la producción ganadera bovina, a la producción de forraje y a la elaboración de aceite de oliva, entre otros, que ya cuentan con el apoyo del Centro PyME-ADENEU.

Misión de la Red de Agencias

Conforme a lo establecido en su Ley de Creación, el Centro PyME-ADENEU ha trabajado en la consolidación de una Red de Agencias en el interior de la provincia. Cada Agencia local tiene la tarea esencial de hacer llegar activamente los servicios del Centro PyME-ADENEU y de canalizar las inquietudes, necesidades y proyectos que surgen desde la base empresaria y emprendedora local.

Con la incorporación de Añelo, la Red de Agencias de Centro PyME-ADENEU amplía su presencia territorial, que ya incluye articulaciones con cámaras empresarias y entidades en localidades como Plottier, Chos Malal, Centenario, Cutral Có y Plaza Huincul, Junín de los Andes, Neuquén capital, Villa La Angostura y San Martín de los Andes.