​Cayó con droga en un bolso durante un control policial ​

Llevaba una rueda de bicicleta, lo paró la Policía y le encontraron varios paquetes de marihuana.

Un control policial de rutina terminó este lunes con el secuestro de droga en una situación inédita en Alta Barda de la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12:40 en la esquina de Los Gladiolos y Dante Alighieri, donde efectivos de la Comisaría Cuarta identificaron a un joven de 23 años que caminaba llevando una rueda de bicicleta cuya propiedad no pudo acreditar.

Mientras realizaban las tareas preventivas, los policías detectaron que el hombre llevaba un cúter sujeto a la cintura. Sin embargo, la situación dio un giro aún más inesperado cuando abrió un bolso amarillo para exhibir su documentación y en su interior había varios envoltorios que despertaron las sospechas.

Personal de Antinarcóticos, confirmó que llevaba 28 gramos de cannabis sativa.

Más seguridad

La investigación responde a la política provincial impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico.

El gobernador Rolando Figueroa asumió la Seguridad como una prioridad de gestión y la Provincia mantiene una política activa para combatir la venta de drogas en los barrios. Ya se concretaron cerca de 300 allanamientos, un número similar de detenciones y casi 100 condenas vinculadas a estas investigaciones

Como parte de ese fortalecimiento, el Gobierno provincial avanzó en un ambicioso plan de inversiones en seguridad. Entre las medidas implementadas se encuentran la incorporación de más de 300 móviles policiales, la compra de otros 353 vehículos para este año, la instalación de más de 1.500 cámaras integradas a centros de monitoreo, la adquisición de drones, software de investigación criminal, dispositivos de detección de drogas y equipamiento tecnológico especializado.

Además, se autorizó una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos para la compra de pistolas menos letales, cámaras corporales y equipamiento complementario.

A ello se suman inversiones superiores a los 15.000 millones de pesos en chalecos balísticos, armamento, municiones, equipamiento informático y nuevos móviles, además de obras de infraestructura policial y penitenciaria en distintos puntos de la provincia.