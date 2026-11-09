​Castelli llevó la mirada de Neuquén al encuentro del papa León XIV ​

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano formó parte de la jornada realizada en la Ciudad de Buenos Aires, que reunió a representantes de distintos sectores. Destacó la importancia del diálogo, la construcción de consensos y el valor de poner a las personas en el centro de las decisiones.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, Lucas Castelli, participó este lunes del encuentro del papa León XIV con referentes de distintos sectores del mundo del trabajo, realizado en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, propuso un espacio de encuentro y reflexión para compartir miradas sobre los desafíos que atraviesa la Argentina y el rol del trabajo en la construcción de una sociedad con más oportunidades.

Castelli destacó “la importancia de participar de esta jornada y de poder llevar la mirada de Neuquén a un espacio de estas características”. En ese sentido, expresó “es un orgullo de representar a una provincia que tiene un papel estratégico en el desarrollo del país”.

Durante su mensaje, León XIV retomó una reflexión del papa Francisco sobre el lugar que ocupa el trabajo en la vida de las personas y en la construcción de una sociedad. Recordó que, como señalaba su antecesor, “el trabajo no es solamente una manera de ganarse el sustento, sino también una oportunidad para crecer, construir vínculos, compartir lo que cada uno sabe hacer y sentirse parte de una comunidad”.

En esa línea, planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre los principios de la economía, la mirada de los empresarios y las necesidades de los trabajadores y sus familias. También llamó a superar el individualismo y a poner el bien común por delante, entendiendo que el desarrollo de una sociedad solo es posible cuando contempla a todas las personas.

A partir de estos mensajes, el ministro puso en valor “la importancia de recuperar el diálogo, respetar las diferencias y encontrar puntos en común para construir el país que queremos”. También destacó “la necesidad de que las decisiones económicas y las políticas de desarrollo tengan siempre en cuenta a las familias, a los jóvenes y a quienes todos los días hacen un esfuerzo por salir adelante”.

“Me llevo el mensaje principal de que el acceso al trabajo tiene que estar en el centro de cualquier política pública”, cerró.