​Capacitan a docentes para transformar aulas en espacios más accesibles e inclusivos ​

Con foco en la aplicación de herramientas prácticas, docentes y referentes de distintos sectores participaron de una jornada que promueve una educación basada en la igualdad, la participación y los derechos.

Más de 80 docentes y referentes de distintos sectores participaron de una jornada de formación que promovió herramientas concretas para construir aulas más accesibles. La iniciativa forma parte de la política pública provincial que impulsa un abordaje de la discapacidad desde la perspectiva de derechos y la eliminación de barreras.

La inclusión comienza mucho antes de una rampa o de un recurso tecnológico. Empieza cuando se transforma la manera de mirar a las personas. Con esa premisa, el Gobierno provincial impulsa espacios de formación destinados a docentes y actores comunitarios para consolidar una educación que garantice el derecho a aprender y participar en igualdad de condiciones.

En esta oportunidad, alrededor de 80 educadores y educadoras de los niveles Inicial, Primario y Secundario, y de modalidad Especial participaron de una capacitación en San Martín de los Andes junto con referentes de comunidades rurales, integrantes de la Defensoría del Pueblo y personas con y sin discapacidad. La propuesta forma parte de un ciclo de encuentros que acredita puntaje docente y continuará próximamente en Plaza Huincul.

El coordinador de la subsecretaría de Discapacidad, Gastón D’Angelo explicó que durante la jornada “hicimos un repaso sobre la evolución de la idea de discapacidad a través del tiempo, cómo pasamos de un modelo de prescindencia a un modelo médico rehabilitador y ahora al modelo social, y todo lo que implican esos cambios sociales y culturales aplicados también al pensamiento crítico sobre el rol y la tarea docente”.

En ese sentido, destacó que la capacitación tuvo un enfoque participativo y orientado a la práctica. “De una forma constructiva, participativa y colaborativa, trabajamos herramientas de bajo o nulo costo para aplicar en las aulas y mejorar la convivencia entre personas con y sin discapacidad”, señaló.

Uno de los ejes estuvo puesto en el diseño de entornos accesibles para todos los estudiantes, especialmente para quienes se encuentran dentro del espectro autista. “Pensamos en herramientas universales, con pequeños ajustes, que permitan generar espacios confortables donde cada estudiante pueda permanecer, aprender y participar”, agregó.

La capacitación, que se articuló con la dirección de Educación Inclusiva, Accesibilidad y Especial del Consejo Provincial de Educación (CPE), contempló un intercambio sobre buenas prácticas docentes y culminó con un taller participativo, en el que los asistentes compartieron experiencias y estrategias para trasladar lo aprendido a sus instituciones educativas.

Estas acciones forman parte de una política pública que impulsa el Gobierno provincial -a través de la secretaría de Desarrollo Humano- para promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo el trabajo conjunto entre Educación, organismos públicos, organizaciones y la comunidad. El objetivo es construir escuelas cada vez más accesibles, donde la diversidad no sea una excepción que deba adaptarse, sino el punto de partida desde el cual enseñar, aprender y convivir.

Con cada encuentro, Neuquén reafirma que la inclusión no depende únicamente de recursos materiales, sino también de decisiones, conocimientos y compromisos cotidianos que permitan garantizar que todas las personas encuentren un lugar en la escuela y en la sociedad.