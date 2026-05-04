​Capacitaciones en Unidades de Detención: Educación Sexual y Sensibilización en Género ​

Estas iniciativas buscan contribuir al desarrollo personal de los internos y fomentar un cambio de paradigma en el abordaje de las relaciones de género, generando un impacto positivo en la comunidad.

Desde el Equipo de Tratamiento Penitenciario, dependiente de la dirección provincial de Población Judicializada, se continúa con las capacitaciones en el interior de la provincia. En esta ocasión, se han llevado a cabo talleres bajo el programa “Educación Sexual y Prevención” desde un enfoque criminológico en la Unidad de Detención N° 51 de la ciudad de Chos Malal. Además, se mantiene en ejecución el “Dispositivo de Sensibilización en Género y Masculinidades”, diseñado para la Unidad de Detención N° 21 de la ciudad de Cutral Có.

La intervención en la Unidad de Detención N° 51 tuvo como objetivo promover una reflexión criminológica y prevenir la reiterancia en conductas penalmente reprochables. A través de un enfoque psicoeducativo, se buscó favorecer la responsabilización personal en los vínculos sexuales y preparar a los internos para su vida en libertad. En este taller participaron diez usuarios, y fue posible gracias a la colaboración entre la Delegación de Chos Malal, la Unidad de Detención N° 51, la Comisaría N° 30 de Andacollo y el Poder Judicial.

Por otro lado, en la Unidad de Detención N° 21, los encuentros del “Dispositivo de Sensibilización en Género y Masculinidades” tienen como finalidad fomentar un proceso grupal de reflexión y sensibilización sobre esta temática entre los varones privados de su libertad. Estos talleres se han destacado por su significado y gratificación, evidenciando un alto nivel de participación y el compromiso por parte de la unidad que los recibe.