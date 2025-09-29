​Capacitación laboral para trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal ​

La Provincia y el sindicato del sector trabajarán en conjunto para ofrecer capacitaciones gratuitas en oficios clave y con alta demanda, fortaleciendo la formación profesional y brindando más herramientas para que los neuquinos accedan a empleos de calidad.

El ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia, encabezado por Lucas Castelli, y el Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suteryh), Delegación Neuquén, representado por Pablo Cid, firmaron un convenio de colaboración, contemplado en el programa Emplea Neuquén, para ofrecer capacitaciones laborales gratuitas.

El ministro Castelli expresó: “Para nosotros es un gran día. Estos convenios para la formación sectorial los impulsamos junto con distintos sindicatos y son parte de la política pública Emplea Neuquén. Queremos que los neuquinos y neuquinas puedan capacitarse para acceder a puestos de trabajo”.

“Neuquén no es solo Vaca Muerta: es turismo, comercio y empleo en diferentes áreas, y necesitamos a neuquinos calificados. Además, el Suteryh es una gran institución con certificación de Normas IRAM, lo que garantiza calidad y que cada participante que se forme aquí tenga la posibilidad real de conseguir empleo” afirmó.

Por su parte, Cid destacó que “vamos a estar realizando diversos cursos en distintos oficios. Ya la semana que viene abriremos la inscripción para comenzar. Articulamos con el ministerio de Trabajo de manera muy rápida, lo que nos potencia como institución y nos fortalece al trabajar a la par del Gobierno provincial.”

El acuerdo permitirá dictar trayectos formativos gratuitos en mecánica de aire acondicionado, refrigeración, cerrajería básica domiciliaria, instalación eléctrica y seguridad e higiene en el trabajo, con un cupo de hasta 30 participantes por curso, profundizando la articulación institucional y generando más espacios de formación para los neuquinos.

Finalmente, Julieta Cuevas, subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional indicó que “con este convenio ampliamos la oferta de formación de Emplea Neuquén, no sólo para desarrollar la actividad de los trabajadores de edificios, sino también para formar personas capaces de insertarse laboralmente en distintos ámbitos. Iniciamos esta articulación con sindicatos comprometidos con la formación laboral, poniendo al alcance de los neuquinos nuevas posibilidades de empleo.”