​Cambió el escenario del fuego y se estableció un nuevo puesto de mando en Rahue ​

Se trasladó un campamento base a la zona de Aluminé, donde se instaló la estructura operativa, con un equipo completo de logística, planificación y operaciones, para una cantidad de aproximadamente 200 personas. Hasta el momento, el fuego no llegó a las poblaciones cercanas y no afectó ninguna vivienda.

“El incendio cambió toda su intensidad y tiene mucho que ver con la estrategia que se implementó para el ataque del fuego -que fue inicialmente controlar la cola del incendio en la región del flanco derecho cuidando a las comunidades, eso dio su resultado, fue muy preciso y en este momento está totalmente distinto el escenario”, explicó este sábado la secretaria de Emergencias y Gestión de riesgo de la provincia, Luciana Ortiz Luna.

En estos días, se creó un segundo campamento base en la zona de Aluminé, donde se instaló una estructura operativa para 200 personas. Se desplegaron 12 vehículos 4×4, el equipo de Epen esta acondicionado e instalando luminarias para la base, el municipio de Aluminé está colaborando en forma activa en todo este armado, con el objetivo de controlar y combatir el incendio en esa área.

Las condiciones climáticas afectan los trabajos de brigadistas que intentan mitigar las llamas. Aun así “en este momento no tenemos riesgo de avances sobre las poblaciones, tampoco en animales o en viviendas”, señaló la secretaria de Emergencia y gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.

Acompañada por el ministro de seguridad, Matías Nicolini y su par, del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, la funcionaria informó que por este motivo se estableció un nuevo puesto de mando en Rahue, desde el cual se coordinan y gestionan todas las operaciones en la zona.

“Mañana parte de la coordinación que estaba del lado de Mamuil Malal pasa a este sector de Aluminé. Agradecemos a la Intendencia que también nos haya abierto las puertas para poder operar en este lugar”, sostuvo y subrayó “hay un despliegue de más de mil personas con dos escenarios ahora desplegados que responden a un único sentido que es el manejo general del incendio”.

Además, indicó que “en estos sectores también tenemos la meteorología en contra, que no nos permite operar la gran cantidad de horas que quisiéramos o poder disponer de los 13 medios aéreos y otros más que van a llegar”, y aclaró que “en este momento no tenemos riesgo de avances sobre las poblaciones, tanto del fuego como del humo y por supuesto no tenemos riesgo tampoco en animales o en viviendas”.

Recursos Humanos y Equipamiento

A más de 14 días de haber comenzado el incendio de Valle de las Magdalenas, Ortiz Luna destacó el trabajo en terreno: “hemos tenido una respuesta muy importante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, del Comando Unificado Operativo de Bomberos de Nación, nuestros bomberos de la Federación de Bomberos de la provincia de Neuquén; han venido bomberos de Río Negro, y tenemos bomberos de todas las provincias, además como guía está nuestro Sistema Provincial de Manejo del Fuego con más de 200 brigadistas hoy en línea de fuego que no se quieren ir y están desde el primer día” valoró y agregó “siguen peleando y siguen exponiendo y arriesgando sus vidas”.

La funcionaria remarcó que “muchos de los organismos de la provincia -EPEN, Vialidad- están trabajando sin descanso desde el primer día” y aseguró que “ no se escatimó en nada”. “Todos los recursos que existen están acá para esta lucha desigual contra un fenómeno que es enorme”, concluyó.