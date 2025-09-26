​Brindarán capacitación abierta sobre el cultivo de tulipanes ​

La actividad forma parte del programa de capacitaciones del Centro PyME-ADENEU a partir del proyecto de parcela demostrativa que se lleva adelante en Huinganco. Habrá transmisión online del curso.

El jueves 2 de octubre se llevará a cabo en Huinganco, con transmisión en vivo, la capacitación Cultivo de tulipanes. La actividad dará inicio a las 9:30 y permitirá hacer todo un recorrido sobre manejo del cultivo, cosecha y postcosecha.

La capacitación es organizada por gobierno provincial a través del Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, con el apoyo del municipio de Huinganco.

Los contenidos estarán a cargo de Segundo Bobadilla, de la Estación Experimental Agroforestal de INTA Esquel.

Durante la capacitación se abordarán conceptos clave para todas aquellas personas que quieran conocer más del cultivo y desarrollar un emprendimiento. Se trabajará sobre propagación, tipos de cultivo, ciclos productivos, fertilización y riego, control de malezas, plagas y enfermedades, cosecha y postcosecha.

La actividad se desarrollará de forma presencial en el municipio de Huinganco, pero habrá transmisión online.

Para más información sobre el curso o para acceder al enlace de Zoom, los interesados pueden comunicarse con Centro PyME-ADENEU al número de WhatsApp: 299 6328737.

Tulipanes en Huinganco

Este año se implantó una parcela demostrativa en Huinganco con las variedades Sancerre, Leen van der Mark, Ille de France y Renown. Los bulbos fueron adquiridos a la empresa “Tulipanes Patagonia” de Trevelín, Chubut, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en este cultivo.

El Centro PyME-ADENEU contribuye con la transferencia de conocimiento a los emprendedores interesados en iniciarse en la actividad de los tulipanes, para lo cual se desarrollará un programa de capacitaciones.

La iniciativa busca generar nuevos emprendimientos en Huinganco y en la región del Alto Neuquén, para diversificar la matriz productiva y generar nuevos puestos de trabajo.

El intendente de la localidad, Luis Sepúlveda, explicó que “este es un trabajo en conjunto entre Provincia, Producción, la Municipalidad y la gente del vivero”.

El jefe comunal adelantó con entusiasmo que “octubre va a ser una oportunidad más para visitar nuestro querido norte neuquino cuando esté toda la floración de estos bulbos de tulipán”.