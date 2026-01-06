​Brigadistas neuquinos colaboran en el combate de los incendios en Chubut ​

El Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén desplegó 15 personas zona de Puerto Patriada. Neuquén, Río Negro y Chubut colaboran a través de un convenio interprovincial en la prevención y el combate contra las llamas.

La Provincia del Neuquén envió 15 brigadistas pertenecientes al Sistema Provincial de Manejo del Fuego para colaborar en la contención de los incendios ubicados en la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo en Chubut. Esta acción se desarrolla dentro del convenio interprovincial para abordar este tipo de emergencias ígneas.

El director provincial del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Adrián Barrera, informó que los brigadistas se trasladaron en horas de la madrugada de este martes a la zona afectada en Chubut y desde las ocho de la mañana comenzaron a trabajar en el frente del incendio. Explicó que el fuego está fuera de control y que se estima que afectó unas 2.000 hectáreas entre el lunes y el martes.

La colaboración de Neuquén se realiza a través de un convenio de colaboración para emergencias que existe junto a las provincias de Río Negro y Chubut, donde se aporta personal, herramientas y camiones para combatir las llamas.

Barrera anticipó que desde la provincia de Neuquén “ya está preparado todo el dispositivo en caso de que soliciten más personal y si no los relevos se hacen cada 12 días”.

Sobre el estado de situación del incendio, detalló que ya se evacuaron a todas las personas que se encontraban acampando en la zona de Puerto Patriada y que los brigadistas neuquinos están colaborando en la protección de las viviendas que están en las cercanías y tratando de contener los diferentes frentes que se han dispersado en el incendio.

Sobre la situación provincial, ante el riesgo extremo de incendio por la sequía, el funcionario informó que no existen focos activos. Sin embargo, informó que el ministerio de Seguridad dispuso de una aeronave de avistaje en la zona cordillerana debido a en las últimas horas del lunes “tuvimos mucha descarga eléctrica en algunos sectores con algo de agua. Hay que estar monitoreando desde el área técnica con los sistemas de alerta temprana y sobrevolando toda la zona para detectar cualquier punto de incendio”.