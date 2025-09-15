​BPN lanza una promoción especial por la primavera ​

Se trata de un beneficio especial con cuotas sin interés para acompañar a sus clientes en esta temporada. Participan comercios adheridos de diversos rubros, entre ellos: servicios y actividades turísticas, artículos de pesca, transporte, alojamiento, viveros, florerías y camping.

Con motivo del inicio de la primavera, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanza una promoción especial para la llegada de esta estación que invita a renovarse y disfrutar. Desde el lunes 15 y hasta el sábado 20 de septiembre inclusive, habrá beneficios exclusivos en comercios adheridos de Neuquén y Río Negro.

Durante toda la Semana de Primavera, se podrá financiar compras en hasta 6 cuotas sin interés con la tarjeta Confiable, y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o MasterCard emitidas por la entidad.

La promoción es válida en los comercios que integran el Club de Beneficios BPN, y abarca rubros ideales para esta época del año: servicios turísticos, artículos de pesca, transporte, alojamiento y actividades turísticas, viveros, florerías y camping.

El listado completo de comercios adheridos y más información sobre esta y otras promociones vigentes se encuentra disponible en el sitio web institucional del banco: www.bpn.com.ar, sección Club de Beneficios.

Además, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece para esta primavera y todo el año.