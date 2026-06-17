​BPN inauguró una nueva oficina comercial en Taquimilán ​

La apertura en el contexto del aniversario de la localidad y permitirá brindar atención permanente a vecinos que antes debían trasladarse a otras ciudades.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) inauguró una nueva oficina comercial en la localidad de Taquimilán, en coincidencia con el 57º Aniversario de la ciudad, consolidando su presencia institucional en el norte de la provincia.

La puesta en marcha de este nuevo espacio de atención representa un paso significativo en la estrategia del banco de acercar servicios financieros a comunidades del interior, brindando atención fija y diaria en una localidad que anteriormente era asistida de manera periódica mediante el Banco Móvil.

Durante el acto de inauguración, realizado el sábado 13 de junio, el presidente de la entidad, Gabriel Bosco, destacó que la nueva oficina permite dar continuidad y mayor estabilidad a la atención bancaria en la zona, reemplazando el esquema itinerante por una presencia permanente. En ese sentido, remarcó que se trata del único banco con atención regular en la localidad, lo que evita que los vecinos deban trasladarse a ciudades cercanas como Chos Malal para realizar sus operaciones.

Mayor cercanía y acceso a servicios

La nueva oficina comercial está ubicada sobre Avenida 30 de Mayo, entre Malvinas Argentinas y Ñorquín, en un terreno cedido por la municipalidad local. Se trata de un espacio diseñado para brindar atención personalizada de lunes a viernes, con personal de la propia localidad, fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

Esta instalación permitirá a los clientes acceder a una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la solicitud de préstamos, apertura de cuentas, emisión de tarjetas de débito y crédito, entre otras gestiones habituales.

El nuevo centro de atención reemplaza la operatoria del Banco Móvil, que funcionaba de manera temporal, y se enmarca dentro de la normativa del Banco Central como un Puesto Permanente de Promoción.

Para la puesta en funcionamiento de esta oficina, el banco realizó una adaptación integral del tráiler que anteriormente se utilizaba como unidad móvil, transformándolo en una oficina comercial fija de aproximadamente 18 metros cuadrados.

El espacio fue equipado con mobiliario completo, instalaciones eléctricas, conectividad, sistemas de seguridad, climatización y servicios básicos para el personal, incluyendo kitchenette y baño. Además, se incorporó una cubierta exterior que protege el acceso ante condiciones climáticas adversas.

La obra civil incluyó la construcción de una platea, accesos con rampa para garantizar accesibilidad universal, instalación de servicios y estructura de techo, y fue ejecutada con mano de obra local mediante un aporte económico a la municipalidad.

Taquimilán es una localidad del norte neuquino ubicada sobre la Ruta Nacional 40, a unos 20 kilómetros de Chos Malal, con una población aproximada de 1.000 habitantes y un área de influencia que incluye diversos parajes rurales.

En este contexto, la inauguración de la oficina comercial contribuye a mejorar el acceso a servicios financieros, facilitar las operaciones cotidianas y acompañar el desarrollo económico de la zona, atendiendo una demanda histórica de la comunidad.

De esta manera, BPN reafirma su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo territorial, acercando soluciones concretas que mejoran la calidad de vida de los habitantes y fortalecen el crecimiento de las economías locales.