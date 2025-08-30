​BPN estrenó oficina comercial en Las Coloradas ​

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) inauguró una nueva oficina comercial en la localidad, fortaleciendo su presencia institucional en la región y acercando sus servicios a más neuquinos.

Con el objetivo de brindar atención fija y permanente a los habitantes de Las Coloradas, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) habilitó un nuevo espacio de atención al público ubicado en calle Fortín 1° de Mayo 106, dentro del salón de usos múltiples de la localidad. Este espacio, de aproximadamente 20 metros cuadrados, fue cedido por la municipalidad.

El acto inaugural lo encabezó este viernes el gobernador Rolando Figueroa, acompañado por el presidente del BPN, Gabriel Bosco y el intendente Lucrecio Varela.

Hasta el momento, la localidad era atendida de forma periódica mediante el Banco Móvil dependiente de la Sucursal Zapala. Con esta nueva oficina, el banco reemplaza esa modalidad por una atención fija, de lunes a viernes, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad de contar con un punto de atención permanente e independiente.

Durante el acto inaugural, Figueroa destacó que el BPN “es un banco muy importante que está en todos los lugares de la provincia”. “Mientras otros se retiran de todos los lugares, nosotros estamos haciendo presencia”, manifestó.

Comentó que la oficina será atendida por una vecina de la localidad y recalcó que las nuevas instalaciones muestran “un banco presente y al alcance de los vecinos”.

Por su parte, Bosco comentó que “uno de los objetivos que tiene el banco, además de ser rentable y fomentar préstamos, es acercarnos a la gente con todos los productos que estamos ofreciendo y tenemos para toda la comunidad”.

Agradeció la cesión del espacio donde se ubica la nueva oficina, a través de la firma de un convenio con el intendente. Remarcó que “estamos cambiando un gasto muy importante que realizaba todos los meses el banco” y agregó que la inversión que se hizo en el lugar “nos asegura la presencia permanente para la atención de todos los vecinos”.

El nuevo espacio

La nueva oficina está encuadrada dentro de la normativa como un Puesto Permanente de Promoción, y permite gestionar solicitudes de productos y servicios como préstamos, cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, entre otros.

Las Coloradas cuenta también con un cajero automático ubicado a escasos metros de la nueva oficina comercial. Además de retirar dinero en efectivo, en el cajero también pueden realizarse transferencias bancarias; pedir préstamos y/o adelantos de haberes; constituir plazos fijos; gestionar claves; realizar pagos de servicios e impuestos, comprar sellados y muchas operaciones más. Posee también un lector de huellas incorporado para realizar operaciones sin tarjeta de débito y audio habilitado para clientes con dificultades visuales.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de BPN con el desarrollo local y la inclusión financiera, acercando soluciones concretas a cada rincón de la provincia.