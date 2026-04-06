​“Billie” busca una familia solidaria ​

El Gobierno de la Provincia convoca a la comunidad a sumarse al programa Familias Solidarias. La historia de “Billie” pone en primer plano la importancia de brindar cuidado, escucha y un hogar transitorio.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, lanzó una convocatoria abierta a la comunidad para sumar nuevas familias solidarias, poniendo el foco en la historia de “Billie”, un joven menor de edad que hoy necesita un hogar de manera transitoria.

“Billie” -nombre ficticio utilizado para resguardar su identidad- es uno de los tantos niños y niñas que, por distintas circunstancias, no pueden permanecer temporalmente con su familia de origen y requieren de un entorno que les brinde contención, cuidado y estabilidad emocional.

Este adolescente, de 16 años, hoy necesita un hogar donde lo esperen, donde lo escuchen, donde pueda sentirse cuidado. “Me gusta jugar, ir a la escuela y compartir con otros”, cuenta, con la naturalidad de cualquier adolescente. Pero también deja ver algo más profundo: “Quiero estar en un lugar donde me cuiden y me escuchen”.

Detrás de esas palabras hay una realidad que atraviesan muchos niños, niñas y adolescentes: por distintas circunstancias, no pueden vivir temporalmente con sus familias de origen. Y es ahí donde aparece una oportunidad concreta de hacer la diferencia.

El programa Familias Solidarias fue creado para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran atravesando una Medida de Protección Excepcional originada ante la vulneración de derechos y propone que personas o grupos familiares puedan ofrecer su hogar de manera temporal. No se trata de una adopción, sino de un compromiso solidario y transitorio, con el acompañamiento y orientación permanente de equipos técnicos del Estado.

Quienes sientan el deseo de acompañar a “Billie” y a otros niños, niñas y adolescentes que lo necesitan, pueden obtener más información y completar el formulario de inscripción en el sitio oficial https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar

A partir de allí, cada postulación inicia un proceso de evaluación de cada familia. Hoy, “Billie” aguarda a una familia solidaria para que su historia pueda encontrar un nuevo capítulo en el hogar de algún neuquino o neuquina dispuesto a dar ese paso.