​Bebidas premiadas estarán presentes en Mercado de Sabores ​

La feria de alimentos y bebidas de origen neuquino contará con una gran variedad de productos, entre ellos, un gin y un vino que fueron distinguidos en distintos concursos.

Este fin de semana, la feria “Mercado de Sabores” dará a conocer la diversidad y calidad de los alimentos y bebidas que se producen en Neuquén. Entre ellos estarán presente el gin “Zorro Colorado” y la bodega “Puerta Oeste”, quienes cosecharon medallas de forma reciente.

Además de los productores y operadores del Mercado Concentrador, en el evento participarán más de 100 elaboradores de alimentos y bebidas de distintos puntos de la provincia.

Entre ellos estará “Zorro Colorado”, un gin neuquino que volvió a brillar en los Argentina Spirits Awards 2025, el certamen más importante de Latinoamérica, con la obtención de cuatro nuevas medallas.

El Gin Hibiscus y el Gin Reposado en Barrica de Roble Francés fueron distinguidos con medalla de oro, mientras que el vermut y el whisky recibieron medalla de bronce.

En la edición 2024, “Zorro Colorado” había sido elegido el Mejor Destilado del Año.

La destilería, fundada en 2020 por Daniel Casado cuenta con el Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina que otorga el Ministerio de Turismo de la provincia.

Por su parte, la bodega “Puerta Oeste” de Senillosa recibió una medalla de oro por su Malbec 2022, en la 37° edición del concurso nacional de vinos “Cata San Juan”.

El establecimiento vitivinícola, dirigido por Viviana Goldstein y Julio Penrós, se convirtió este año en el primer usuario-generador de la provincia. Esto significa que, a partir de los 19 paneles solares con los que operan para abastecer su bodega, también podrán inyectar la energía extra a la red, para otros usuarios.

“Puerta Oeste” también se transformó en una alternativa para los turistas que visitan Senillosa y quieren conocer la ruta del vino de la provincia.

Los consumidores de Neuquén y el Alto Valle podrán acercarse “Mercado de Sabores” el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 12 a 20, en el Mercado Concentrador del Neuquén. La entrada es libre y gratuita.

Sobre Mercado de Sabores

Por segundo año consecutivo, el Mercado Concentrador del Neuquén abrirá sus puertas para la feria “Mercado de Sabores”, donde los consumidores podrán conseguir una gran variedad de frutas, verduras, alimentos elaborados y bebidas de origen neuquino.

La actividad es organizada por el Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU –Ministerio de Economía, Producción e Industria-, con el apoyo de los municipios de Centenario y de Neuquén capital.

Cuenta con el auspicio de BPN, CALF, YPF, Iruña, EP Servicios SAS, Iviglia, Bodega Malma, Aguaquen, Paisano, Pluspetrol y B12.

Los puestos de productores y operadores del Mercado ofrecerán su habitual oferta de frutas y verduras, a buen precio. Se podrá comprar al por mayor y menor.

Entre las naves I y II se ubicarán alrededor de 100 stands con elaboradores de alimentos y bebidas de las distintas localidades de la provincia.

Allí los visitantes podrán degustar y adquirir miel, productos a base de piñón, truchas, aceite de oliva, quesos, chacinados y embutidos, hongos comestibles, almendras y nueces, alfajores, granolas y garrapiñadas, productos panificados, carnes, frutillas, frambuesas y moras, entre otros.

La feria también es un paseo ideal para toda la familia ya que ofrecerá espectáculos culturales, un espacio de juegos para los más chicos, charlas, sorteos y un patio de comidas.