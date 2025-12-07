​Barrio Cordillera del Viento: secuestraron cocaína y demoraron a un hombre ​

Se demoró a un mayor de edad que realizaba, a plena luz del día, movimientos compatibles con la venta ilegal de estupefacientes utilizando la modalidad “delivery”.

Chos Malal fue escenario ayer de un importante operativo contra el microtráfico, que fue llevado a cabo por personal de la División Antinarcóticos de la localidad de la Policía del Neuquén.

La investigación comenzó el 24 de noviembre y, en tan solo una semana y media, el personal interviniente recabó las pruebas necesarias para que la fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción de la ciudad de Chos Malal autorice la diligencia judicial con resultados altamente positivos.

Además de la aprehensión de un hombre mayor de edad que sería el principal investigado, se secuestraron evidencias de interés para la causa: clorhidrato de cocaína (según su peso superaría las 30 dosis); dinero en efectivo; un posnet; un teléfono celular de alta gama; y un vehículo utilizado por el investigado para realizar la venta.

La primera diligencia comenzó cuando personal policial que se encontraba realizando patrullaje preventivo por distintos sectores de la localidad visualizó a un hombre mayor de edad que realizaba movimientos compatibles con la venta ilegal de estupefacientes a plena luz del día utilizando la modalidad de “delivery”.

Los efectivos lograron identificar al autor, que realizaba ventas de estupefacientes en distintos horarios y diversos puntos de la ciudad. En la diligencia se logró incautar clorhidrato de cocaína -con un valor estimado de medio millón de pesos- y también dinero en efectivo por un alto valor.

Desde la Fiscalía de Narcocriminalidad V Circunscripción de Chos Malal se demoró al principal investigado, que fue trasladado a la Comisaría 24 para realizar trámites judiciales.

Del procedimiento participaron ocho efectivos y dos móviles policiales de la División Antinarcóticos Chos Malal.

Este operativo no sólo es un fuerte golpe al narcotráfico en la región, sino que también refleja el compromiso del gobierno provincial de combatir el microtráfico de drogas.