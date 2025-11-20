​Barrancas: secuestran cannabis fraccionada lista para la venta ​

La División Antinarcóticos de Chos Malal realizó el primer procedimiento de este tipo en la localidad, donde se incautaron sustancias y dinero. La investigación se inició gracias a una denuncia anónima realizada por vecinos.

La Policía de Neuquén llevó adelante un allanamiento antidrogas en Barrancas, donde se secuestraron diversos elementos vinculados al microtráfico de drogas. El operativo, encabezado por la División Antinarcóticos de Chos Malal, se concretó ayer miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Chubut, a partir de una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción Judicial.

Se trata del primer procedimiento de estas características realizado en esa localidad del norte provincial. La diligencia fue autorizada tras una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima radicada por vecinos mediante la aplicación Neuquén te cuida, lo que permitió reunir pruebas suficientes para solicitar la medida judicial.

Durante el allanamiento, el personal policial secuestró evidencias de interés para la causa, entre ellas cannabis sativa fraccionada y lista para su comercialización, una balanza digital de precisión, elementos de corte, más de 300 semillas de cannabis, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Desde la fiscalía interviniente se dispuso la identificación del principal investigado y la notificación de las actuaciones correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la actividad delictiva.

Este nuevo operativo reafirma el compromiso del Estado neuquino con la prevención, la investigación y la acción sostenida contra el microtráfico y otras conductas delictivas, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las comunidades de la provincia.

En este sentido, el Gobierno del Neuquén continúa destinando importantes recursos para dotar a la Policía provincial de mayor equipamiento, capacitación y herramientas de trabajo, con el propósito de jerarquizar su labor en todo el territorio y profundizar las acciones contra el delito en general y el microtráfico en particular.