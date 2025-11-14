​Balance y acciones en el Día Mundial de la Diabetes ​

El ISSN celebra esta jornada con controles de glucemia, información sobre el subprograma de prevención, y la difusión de los tips para los cuidados de esta enfermedad.

En el Día Mundial de la Diabetes, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén llevará adelante una jornada de control y concientización sobre la enfermedad. Para ello, los enfermeros de la Casa de la Prevención dispondrán este viernes, en el hall principal de la Sede Central (Buenos Aires 353), un stand. Allí, los afiliados podrán controlar sus valores de glucemia y despejar dudas con respecto a la diabetes.

Cada 14 de noviembre, desde 1991, se celebra esta efeméride, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa la enfermedad. Es también una buena oportunidad para difundir la importancia de prevenir haciendo los controles de glucemia, adoptar hábitos de vida saludable (tales como una buena alimentación y actividad física). También se debe prestar especial atención en caso de mucha hambre, mucha sed y muchas ganas de orinar.

En el Subprograma Diabetes, el ISSN tiene enrolados a 12.112 afiliados con la cobertura al 100% de las prestaciones necesarias para el control y el tratamiento de la enfermedad. Así, el afiliado con Diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional, accede a consultas, estudios, medicación específica y actividad física que le brinda su obra social.