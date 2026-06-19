​Avanzan las obras para la distribución del agua para los productores de Limay Medio ​

La secretaría de Producción e Industria trabaja en una agenda integral sobre el sistema de riego de Picún Leufú que implica el mantenimiento y la limpieza de canales en temporada de monda y una reunión de articulación con la Comisión de Riego.

Como parte de las acciones que se instrumentan a partir de la emergencia agraria por sequía y con el objetivo de garantizar una distribución eficiente del agua para los productores del valle, la secretaría de Producción e Industria avanza en una agenda integral sobre el sistema de riego de Picún Leufú que implica, entre otros aspectos, el mantenimiento y la limpieza de canales en temporada de monda, y una reunión de articulación con la Comisión de Riego en la que se presentó el informe de relevamiento de las obras realizadas.

Durante la jornada, evaluada como “muy positiva”, se analizaron las acciones que desarrolla el Gobierno provincial para garantizar el abastecimiento de agua durante los períodos de mayor demanda, asegurar el correcto funcionamiento de la estación de bombeo y ejecutar obras estratégicas para la sostenibilidad del sistema. En este sentido, se destacó la construcción del desarenador, una intervención fundamental para proteger los equipos de bombeo, prolongar su vida útil y mejorar la eficiencia operativa.

Asimismo, se remarcó la importancia de una gestión eficiente y responsable del recurso hídrico entendiendo que la infraestructura y las inversiones públicas deben complementarse con prácticas adecuadas de administración y uso del agua por parte de los productores.

Finalmente, se planteó la necesidad de avanzar en una reunión ampliada de trabajo a fin de abordar de manera integral las necesidades del sector y presentar las herramientas técnicas, financieras y de asistencia que la secretaría de Producción e Industria pone a disposición para fortalecer la gestión del agua, mejorar la infraestructura productiva y acompañar el desarrollo de los productores de la región.

“Tuvimos una jornada de trabajo con un balance muy positivo. Pudimos abordar distintos temas que hacen a la gestión, operación y mantenimiento del sistema de riego de La Picacita. Se recibieron inquietudes y aportes del Consorcio y la Comisión de Regantes, así como del equipo técnico de Recursos Hídricos respecto del estado actual del bombeo y los alcances de las obras en marcha”, expresó Marcelo Zúñiga, subsecretario de Producción.

Agregó que “la gestión del agua es una prioridad determinada por el gobernador Rolando Figueroa, fundamental para una propuesta de mejora en el contexto de sequía continua y cambio climático, y también para optimizar la producción de alimentos en una provincia como Neuquén, con crecientes cambios demográficos y poblacionales”.

Del encuentro participaron la intendenta de Picún Leufú, Perla Díaz; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); y referentes de productores y del Directorio de Riego de Picún Leufú.

Trabajo continuo

Durante la temporada de monda, período en el que se corta el agua en los canales de riego para habilitar tareas de mantenimiento, la secretaría de Producción e Industria, a través de la subsecretaría de Producción, realiza un relevamiento integral del sistema de riego en Picún Leufú con el fin de ejecutar las obras conforme a las necesidades operativas de cada sector y la disponibilidad de maquinaria, en articulación con el Consorcio de Riego Margen Izquierda y la Comisión de Riego Margen Derecha.

Los trabajos contemplan el mantenimiento de la calle de servicio del canal principal, reparación de banquinas, reparación de puertas de compuertas que se encontraban deterioradas, limpieza de bocatomas y desembanque de canales.

En los parajes El Sauce y Limay Centro se ejecutaron tareas de limpieza en la bocatoma de margen izquierda con continuación sobre el canal (aproximadamente 550 metros), y limpieza por embanque en el canal margen derecha del sector Canal Comunidad Marifil, con un avance de alrededor de 1,5 kilómetros.

Asimismo, se avanza en la apertura de un canal nuevo que permitirá incorporar entre siete y ocho productores al sistema de riego del valle, ampliando la superficie productiva de la zona.

En paralelo a los trabajos de campo, autoridades y equipo técnico de la secretaría de Producción e Industria se reunieron con la Comisión de Riego. Durante el encuentro revisaron las tareas de limpieza y mantenimiento en curso, y se recibieron inquietudes y aportes del Consorcio y la Comisión de Regantes, así como del equipo técnico de Recursos Hídricos respecto del estado del bombeo y los alcances de las obras en marcha.

Beneficios para los productores y el valle

El mejoramiento del sistema de riego tiene impacto directo sobre la producción agropecuaria local. El valle de Picún Leufú es el principal proveedor de fardos de alfalfa para pequeños y medianos crianceros de la cordillera neuquina, por lo que optimizar la distribución del agua redunda en beneficios que se extienden a toda la cadena regional.

“Se han hecho obras importantes que facilitan bastante mi trabajo. Este canal nuevo es una gran ayuda para mí y para varios chacareros más”, aseguró Jorge Sánchez, tomero de la Comisión de Riego Margen Derecha, con más de 20 años en el cargo.

Por su parte,Moisés Eduardo Martínez González, productor de alfalfa y presidente de la Comisión de Riego Margen Izquierda, explicó que“la mala distribución hace que se atrasen los tiempos de los riegos, y al atrasarse los tiempos te merma la producción. Hay muchos sectores en la margen izquierda afectados por distintas anomalías: a partir del segundo río, el tercero y cuarto te merma más del 50 por ciento de la producción. Eso es bastante complejo”.

Agregó que “el cambio que se está haciendo en el sistema de riego va a colaborar profundamente en la mejora de la distribución y la calidad del riego en los distintos sectores. Eso significa que vas a tener al máximo la producción anual, te va a mejorar la calidad de vida y podés tener desarrollo y crecimiento productivo”.

Al respecto, destacó que “el crecimiento del desarrollo productivo mejora la agroeconomía regional y genera fuentes de trabajo: se necesita más gente para levantar fardos, más maquinaria para movimiento de suelo y siembra. Eso hace que venga gente a la región a trabajar. Nosotros somos prácticamente quienes abastecemos de alfalfa al pequeño y mediano criancero de la cordillera, así que, si nuestra producción funciona bien, vamos a poder abastecer bien a toda esa zona”.

Respecto al acompañamiento institucional, el productor fue contundente y agradeció “el acompañamiento de la Provincia en el área de producción. La conformación de la región Limay Medio ha generado más recursos para la producción local, y eso ayuda al productor e indirectamente al criancero de la cordillera”.

Articulación institucional

Los trabajos de campo son ejecutados por personal propio de la Secretaría de Producción e Industria con maquinaria provincial, y cuentan con la colaboración de la Municipalidad de Picún Leufú, que aportó camiones y cuadrillas. La planificación se realizó a partir de un relevamiento previo con las directivas del Consorcio Margen Izquierda y la Comisión Margen Derecha, garantizando que las intervenciones respondan a las necesidades reales de cada sector. La participación de la intendencia local refuerza el carácter integral y coordinado de la gestión.