​Avanza la planificación de obras de agua y saneamiento en Villa La Angostura ​

En un encuentro de trabajo, organismos provinciales y el municipio definieron acciones conjuntas para mejorar los servicios en la localidad.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, el EPAS y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, avanza de manera articulada en la ejecución de obras de agua potable y saneamiento en Villa La Angostura, con el objetivo de mejorar los servicios básicos en la localidad.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori; el presidente del EPAS, Gustavo Hernández; el director provincial de la unidad de administración del agua dependiente de la subsecretaría de Recursos Hídricos, Emilio Molina, la delegada regional de la zona sur, Eliana Rivera, y el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer; mantuvieron un encuentro de trabajo en la localidad cordillerana para definir acciones y avanzar en un plan estratégico de infraestructura.

A partir de esta instancia, se acordó una agenda de trabajo con responsabilidades compartidas entre los distintos organismos, que contempla intervenciones a corto y largo plazo para revertir el déficit existente en materia de servicios.

Desde el EPAS, Hernández señaló que en los próximos días viajarán equipos técnicos de la Gerencia de Asistencia a Municipios y la Gerencia de Ingeniería de Proyectos para trabajar de manera conjunta con la subsecretaría de Recursos Hídricos en la resolución de situaciones urgentes vinculadas al abastecimiento de agua potable, con el objetivo de garantizar el servicio durante la próxima temporada estival.

Asimismo, se abordaron acciones de mayor complejidad, como la ejecución de extensiones de red que permitirán ampliar la cobertura del servicio domiciliario. En este sentido, se avanzará en la contratación de los planes directores de agua potable y saneamiento, cuyos términos de referencia ya fueron elaborados por la Gerencia de Planeamiento del EPAS.

Por otra parte, se analizaron obras y acciones vinculadas al cuidado ambiental, en el marco del plan estratégico que impulsa el Gobierno provincial para la gestión integral del recurso hídrico. En particular, se destacó la necesidad de avanzar en el tratamiento de líquidos atmosféricos, mediante una obra que ya se encuentra en ejecución en la localidad y que es financiada por el Gobierno provincial a través de UPEFE, con proyecto e inspección del EPAS.

Al respecto, Salvatori expresó: “El plan de trabajo que venimos ejecutando en la Villa cuenta con planificación y una fuerte impronta ambiental. Para acompañar el crecimiento sostenido de la localidad, es fundamental desarrollar obras de infraestructura básica que permitan mejorar los servicios y, al mismo tiempo, cuidar el ambiente que nos rodea”.